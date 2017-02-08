قوات درع الفرات توسع من سيطرتها غربي مدينة الباب السورية

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بغداد – تمكنت قوات درع الفرات، اليوم الأربعاء، من توسيع سيطرتها غربي مدينة الباب ضد عناصرتنظيم داعش من خلال السيطرة على جبل عقيل الاستراتيجي والمشفى الوطني في أول تقدم لها بعد أسابيع من تمكن تنظيم الدولة من إفشال جميع الهجمات لقوات درع الفرات.

ترافقت الاشتباكات بقصف جوي ومدفعي من الجيش التركي على مواقع تنظيم داعش من الجهة الغربية لمدينة الباب؛ مادفع عناصره إلى التراجع نحو الأحياء الغربية من مدينة الباب.

أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى لتنظيم الدولة وأسرعنصرين، كما تمكن الثوار من الاستيلاء على ثلاث آليات عسكرية .

يأتي ذلك بعد بدء قوات درع الفرات بتنفيذ أكبر هجوم واسع منذ يوم ،أمس الثلاثاء، من عدة محاور على مدينة الباب؛ للسيطرة على المدينة رافقها غارات جوية غير مسبوقة من المقاتلات التركية، تمكنت خلالها قوات درع الفرات كسر الخطوط الدفاعية لتنظيم الدولة؛ فيما لاتزال الاشتباكات مستمرة عند التلال الشرقية لجبل عقيل في محاولة من تنظيم الدولة استعادة المواقع التي خسرها .

في الوقت ذاته تحاول قوات درع الفرات السيطرة على المدينة, وقطع الطريق على قوات النظام التي تحاول التقدم باتجاه مدينة الباب من الجهة الجنوبية، لتفصلها عن مدينة الباب 5 كم من خلال السيطرة على أكثر من 20قرية ومزرعة منذ بدء العملية العسكرية .