قيادي يمني بارز يعلن انشقاقه عن التمرد

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صنعاء – أعلن في اليمن، عن انضمام قائد قوات الحرس الجمهوري في نهم شرق صنعاء العقيد علي عبدالله مقطيب إلى قوات الشرعية برفقة العديد من الجنود.

ويأتي انشقاق العقيد مقطيب، بعد انشقاقات شهدتها مليشيات الحوثي وصالح، التي شهدت مقاومة ورفض من قبائل يمنية عدة منذ اندلاع الحرب في اليمن.

وكان الزعيم القبلي شيخ قبيلة ريام في مديرية رداع بمحافظة البيضاء الشيخ محمد حسين الريامي أعلن انشقاقه عن المتمردين الحوثيين في يوليو الماضي.

ولا تزال مليشيات الحوثي وصالح مستمرة في انتهاكاتها، بعد إعدامها الاثنين، 3 أسرى من الجيش الوطني بمحافظة تعز جنوبي اليمن، بعد فشل عملية تبادل أسرى كان مقررا أن تتم الأحد، وفقا لـ«سكاي نيوز».