كأس الإمارات.. العين والجزيرة والوصل وحتا إلى ربع نهائي

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أبوظبي – حسم العين قمة الدور ثمن النهائي من كأس الإمارات لكرة القدم لحسابه؛ بفوزه على الأهلي 3-1 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، الاثنين، ليتأهل إلى ربع النهائي، وينتظر الفائز من مباراة الثلاثاء بين النصر ودبي.

جاءت أبرز مباراة في كرة القدم الإماراتية خلال السنوات الأخيرة مثيرة، وافتتح الأهلي التسجيل بعدما تعرض أحمد خليل للعرقلة من أحمد برمان لاعب وسط العين ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها خليل نفسه بنجاح في الدقيقة (57).

وكان نزول إبراهيما دياكيه بديلاً للكوري الجنوبي لي ميونغ في الدقيقة 75 نقطة تحول في اللقاء لمصلحة العين؛ بعدما حصل بعد أربع دقائق على ركلة جزاء، إثر تعرضه للضرب من مدافع الأهلي الكوري الجنوبي الآخر كيونغ وون سددها عمر عبد الرحمن بعيداً عن متناول حارس المرمى ماجد ناصر، مدركاً التعادل في الدقيقة (79).

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي، وعاد دياكيه ليعطي العين التقدم بعدما استفاد من تسديدة البديل الآخر البرازيلي دوغلاس دانفريس، التي صدها ناصر وارتدت إليه؛ ليضعها بسهولة في الشباك في الدقيقة (98).

ومع نهاية المباراة سجل عمر عبد الرحمن الهدف الثالث في الدقيقة (120).

وبدأ الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعد تخطيه الاتحاد كلباء بهدفين نظيفين لأحمد العطاس في الدقيقة (6)، وعلي مبخوت (84).

وتأهل الوصل أيضاً إلى ربع النهائي بفوزه على بني ياس بهدفين نظيفين، سجلهما البرازيلي فابيو ليما (50 و86).

كما تأهل حتا بفوزه على الظفرة 5-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي، والإضافي بالتعادل بهدف للبرازيلي صامويل روزا (21) مقابل هدف للسوري عمر خريبين (25).

ويلعب، الثلاثاء، في ختام الدور ثمن النهائي، الشارقة مع العروبة (درجة ثانية)، والشباب مع الإمارات، والوحدة مع دبا الفجيرة.

ويحمل فريق الجزيرة لقب البطولة، ويعد فريقا الأهلي والشارقة أكثر الفرق تتويجاً بهذه البطولة بإجمالي 8 ألقاب لكل منهما.