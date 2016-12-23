كأس مصر.. «الأهلي» يصهر «الألومنيوم» و«بتروجت» يخطف بطاقة التأهل

رؤية – أميرة رضا

القاهرة – تأهل فريق الأهلي المصري -بطل الدوري ومتصدر الترتيب- بسهولة إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، مساء أمس الخميس، إثر فوزه على الألومنيوم 6-صفر، في مباراة شهدت ثلاثية لنجم الفريق عماد متعب.

وسجل الأهداف عمرو جمال (13 و51) ومؤمن زكريا (22) وعماد متعب (65 و85 و86) الأهداف، وضرب الأهلي موعدًا مع الفائز من لقاء الجونة والداخلية، التي تقام الجمعة.

وخطف بتروجيت بطاقة التأهل بفوزه على الأسيوطي 1-صفر سجله الإثيوبي شيمس بيكلي (34)، فيما يواجه بتروجيت في دور الـ16 الفائز من مباراة مصر المقاصة واتحاد الشرطة.

وحقق إنبي فوزا سهلا نسبيًا على الفيوم بهدفين نظيفين سجلهما عمرو مرعي (26 و33)، وسيواجه الاتحاد السكندري في الدور المقبل.

ونجا سموحة من مفاجآت الكأس وفاز بشق الأنفس على المريخ البورسعيدي بثلاثة أهداف لأحمد رؤوف (8) والسيد فريد (80 من ركلة جزاء) ومحمود السيد (88) مقابل هدفين لمحمد ناجي (14 من ركلة جزاء و46).

ويلاقي سموحة، الذي لعب بـ10 عناصر بعد طرد البوركينبي باتريك مالو (66)، في دور الـ16 الفائز من لقاء الإسماعيلي وعرب الرمل.