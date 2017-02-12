كائنات شبه بشرية في أعمال الفنانة السورية سعاد مردم

رؤية

القاهرة- تحتضن قاعة الزمالك للفنون، معرضا للفنانة السورية سعاد مردم بك، وفيها تؤلف تأثيرات قريبة الشبه بـ”تهشيرات” الجدران القديمة، وتستعين بأجزاء من الأقمشة الملونة لإضفاء نوع من الملمس على سطح العمل.

الوجوه في لوحات مردم بك تتميز بالعيون الواسعة ذات النظرة الحالمة والبشرة السمراء ذات الملامح الشرقية، كما تتسم تكويناتها بالاستخدام المتعمد والظاهر لتأثيرات الأقمشة الذي نراه في معظم الأعمال المعروضة، وفقا لصحيفة «العرب».

كان اهتمام مردم بك في بداية مشوارها الفني متجها نحو رسم مشاهد الطبيعة الصامتة، ولها مجموعة من اللوحات المستوحاة من الرقص الصوفي رسمتها في فترة مبكرة، بعدها اتجهت إلى رسم البورتريه، ليحتل العنصر البشري لسنوات الجانب الأكبر من تركيب اللوحة لديها. والشخوص في لوحات مردم بك عادة ما تتمتع بحالة من السكون والروحانية في ملامح عذبة ورائقة وخالية من القلق والتوتر.

ومع ذلك، استحال هذا الهدوء الذي سيطر على أعمالها عبر تجاربها السابقة إلى حالة من الألم والحزن في عدد من اللوحات التي عرضتها تباعا في نفس القاعة على مدار سنوات، ففي تلك الأعمال استحضرت الفنانة مشاعرها الذاتية تجاه ما يحدث لوطنها (سوريا) من تمزق واقتتال، شاعرة بالأسى على ما وصل إليه الحال اليوم.

وكان الطفل السوري أكثر ما أثار ألمها في تلك الظروف الموجعة، لم ترسم سعاد أطفالا بين أنقاض المباني، كما لم تستدع صور الدمار والألم والصراخ التي تطل علينا عبر الشاشات في الليل والنهار، بل اتجهت إلى رسم مجموعة من الدُمى، وهي دُمى محطمة ومبتورة الأطراف، دُمى جريحة وممزقة.

كانت هذه الدمى بهيئتها تلك هي وسيلة الفنانة للتعبير عن مأساة وطنها، فحين يترك الطفل بيته الذي عاش فيه ويتحول إلى لاجئ ضمن الآلاف والملايين من اللاجئين يدع كل شيء وراءه: متعلقاته الخاصة، كتب الدراسة، أصدقاءه وجيرانه وألعابه المحببة.

هذه اللعب التي تركها الأطفال وراءهم تحولت في أعمال الفنانة سعاد مردم بك إلى كائنات شبه بشرية تشعر وتتألم وتحس بالوحدة وتفتقد أصحابها، وها هي تعود من جديد في معرضها الأخير “خلينا نحكي” أكثر تمسكا بأسلوبها الذي يمزج بين الواقع والخيال، وإن بدا خاليا من البهجة التي ميزت أعمالها الأولى.

ترسم مردم بك الشخوص في تشكيلات ثنائية وجماعية، وتبدو أكثر اهتماما بالتفاصيل والعلاقات البصرية بين المساحات اللونية، أشخاصها يتحركون في سكون، أو يجلسون في دلال ووهن، فتياتها ينثرن الحكايات، ويتبادلن النظرات، ويتطلعن إلى المستقبل بعين وجلة.

وعن تأثير إقامتها الطويلة في مصر على أعمالها، تقول مردم بك “أزعم أن لي طريقة في توظيف هذا التأثر بشكل غير مباشر أو صريح، أنا أحاول التعمق أكثر في ما وراء الصور والأشكال حتى لا أقع في شبهة الترجمة الحرفية أو المباشرة للواقع، وأسلوبي الذي أتبعه يساعدني على هذا الأمر، فلا أستطيع أن أحيل أي من العناصر الموجودة في أعمالي إلى زمان أو مكان مُحدَّديْن، فهي تمثل مزيجا من كل مشاهداتي البصرية وثقافتي ومعرفتي وحتى أحلامي وأوهامي أيضا”.