كاتبة فلسطينية: منذ فترة وأنا أخون الشعر مع النثر

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رام الله- قالت الكاتبة الفلسطينية ديمة خطيب في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع تويتر أثارت دهشة العديد من قرائها.

وقالت ديمة: “قررت الإنفصال عنه، ليس لخلاف أو بعد شجار، بل لأني لم أعد أريده. لم أرده يومًا. منذ فترة وأنا أخونه مع النثر؛ هو يعرف ولا يقول. وداعًا الشعر!”

ويعتبر صراع الشعر والنثر من أبرز القضايا التي طرحت على موائد النقاش الادبية في العالم؛ فيما خلف الجدل ما يسمى بقصيدة النثر التي يصفها البعض بكونها الصنف الادبي الموائم لروح العصر.

يذكرأن ديمة الخطيب أديبة وكاتبة صحفية فلسطينية سورية ولدت في دمشق 14 يوليو 1971 وهي نجلة الناقد العربي وأستاذ اللغة العربية المعروف حسام الخطيب.