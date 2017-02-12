رؤية

باريس- تحت عنوان “كامل داوود.. المثقف الذي هز العالم”، خصصت صحيفة “لوبوان” الفرنسية غلافها للكاتب والروائي الجزائري كامل داوود، مشيرة إلى أن مواقف الكاتب المتعلقة بالإسلام والديكتاتوريات العربية لاقت صدى عالميا.

ونشرت “لوبوان” هذا الملف الخاص بكامل داوود بمناسبة صدور كتابه الجديد Mes indépendances الأسبوع المقبل لدى منشورات “آكت سود” الفرنسية.

من جانبه قال الشاعر السوري أدونيس، أن كامل داوود يُحيي ثورة الـ “أنا الذاتية” للفكر والكتابة. ويحتوي الكتاب على مجموعة من المقالات التي صدرت لداوود في صحيفة “لو كوتيديان دواران” الجزائرية وكذلك في “لوبوان” و”نيويورك تايمز”.

وفي الملف الذي أعدته “لوبوان” مقتطفات من كتاب كامل داوود الجديد وحديث مطول وشيق معه إضافة الى مقالات حملت توقيع الإيطالي “روبرتو سافيانو” والتركي “نديم غورسيل” إضافة الى السوري-اللبناني “ادونيس” الذي رأى في كامل داوود أحد الذين “يحيون في قلب الثقافة العربية الإسلامية ثورة أساسية هي ثورة الأنا الذاتية للفكر والكتابة”.