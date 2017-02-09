«كلاسيكو العرب».. العالم ينتظر تألق الأهلي والزمالك في أبو ظبي

رؤية – عاطف عبداللطيف

دبي – ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العالم كله، وفي الوطن العربي من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي والقارة الأفريقية على وجه الخصوص، لقاء السحاب و”كلاسيكو العرب” بطولة كأس السوبر المصري الذي يجمع فريقي كرة القدم الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، وهو اللقاء الذي يحتضنه إستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية مساء غدً الجمعة، كان لقاء السوبر المصري الذي أقيم بين الأهلي والزمالك الموسم الماضي قد أقيم بمدينة العين الإماراتية، وشهدت نجاحًا غير مسبوق من حيث التنظيم والحضور الجماهيري، وهو ما شجع الشركة الراعية على إقامة لقاء السوبر الحالي بالإمارات.

“كلاسيكو العرب”

إقامة مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة تأتي للمرة الثانية على التوالي تحت اسم “كلاسيكو العرب”، الذي تحتضن فيه أرض الإمارات الشقيقة- أحد أقوى اللقاءات الرياضية في العالم أجمع وليست المنطقة العربية فحسب- ديربي الأهلي والزمالك، الذي شهد في نسخته السابقة تتويج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخ الفانلة الحمراء على أرض إستاد هزاع بن زايد بالعين في المباراة التي فاز فيها الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء جماهير الفريقين من المصريين والأشقاء العرب.

وقد تزين الملعب بوضع شعار الناديين، كما خصصت عدد من البوابات لجماهير الأهلى ومثلها للزمالك استعدادًا لـ”كلاسيكو العرب”.

متابعة إعلامية

وكشفت قناة أبو ظبي الرياضية عن تفاصيل خطتها لتغطية مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري الذي يقام غدًا الجمعة بملعب إستاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي، والتي أطلقت عليه قناة أبو ظبي الرياضية اسم “كلاسيكو العرب”، حيث تأتي المباراة بعد مرور 100 عام كاملة على أول لقاء بين القطبين.

وعلى مدى خمسة أيام متصلة، تقدم القناة ثلاث برامج متتابعة بين أبو ظبي والقاهرة، تبدأ من الثامنة مساءً وحتى الثالثة والنصف صباح اليوم التالي، متضمنة عددًا كبيرًا من التقارير التي تتناول تاريخ الناديين وصراعهما المستمر مع استضافة عدد كبير من نجوم وأعضاء ومسئولي وفناني القطبين.

وأكد يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، أن تغطية مباراة تتجاوز العرض والتناول المعتاد لكي تكون احتفالية بتاريخ عريق للكرة العربية من خلال الأهلي والزمالك.

وأوضح رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، أن قنوات ON SPORTS المصرية ستكون شريكًا في التغطية من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين أبو ظبي للإعلام وON TV.

أفلام وثائقية

وتعرض القناة أربعة أفلام وثائقية طويلة تتناول تاريخ الناديين الكبيريين عبر المائة عام، تبث تباعًا الفيلم الأول عن تاريخ الأهلي، والفيلم الثاني عن تاريخ الزمالك، والثالث عن رئيس النادي الأهلي، المهندس محمود طاهر، والفيلم الرابع، عن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور.

تحليل المباراة

وفي يوم المباراة سيتواصل العرض عبر ثلاث استديوهات اثنان في أرض ملعب إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والثالث من القاهرة، حيث يتواجد في استديوهات الملعب الإعلاميان سيف زاهر، ويعقوب السعدي، مع عدد من أبرز نجوم التحليل من العرب والأجانب ثم عبر برنامج في القاهرة يتناول المباراة.

طاقم التحكيم

وأعلن محمد كامل، رئيس شركة «بريزنتيشن»، راعي اتحاد الكرة المصري، أنه تم اختيار طاقم حكام تشيكي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر، والمقرر إقامتها غدٍ الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، موضحًا أنه تم وضع ترتيبات مميزة لمباراة كلاسيكو العرب.

ويضم طاقم التحكيم – بحسب موقع اتحاد كرة القدم المصري على الإنترنت- بافل كرالوفيتش، حكم ساحة، ويعاونه مارتن فيلس، وايفو نادفورنيك، إلى جانب بيتر ارديليانو حكمًا رابعًا.

مكآفات وتكريم

مكافآت المباراة هذا الموسم ستكون 350 ألف درهم للفريق الفائز، و150 ألف درهم للفريق الخاسر، وقال محمد كامل، رئيس شركة «بريزنتيشن»، إن الجهاز الفني للمنتخب المصري سيحضر المباراة، وسيتم تنظيم حفل تكريم لهم بعد الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون.

بيع التذاكر

وأكد محمد كامل، أن أكبر نسبة من التذاكر تم بيعها في الإمارات، ثم تأتي مصر في المركز الثاني، والسعودية في المركز الثالث، ونفى رئيس شركة بريزنتيشن، حدوث أي تلاعب في عمليات بيع التذاكر، موضحًا أن عمليات البيع تتم بصورة لا تسمح لأي فرد أو جهة بالحصول على عدد كبير من التذاكر، وأن السعة الرسمية لملعب المباراة تبلغ 31 ألفًا و700 متفرج.

استفتاء الأفضل

وقررت قناة أبو ظبي الرياضية إجراء استفتاء لاختيار أفضل لاعب في تاريخ الأهلي والزمالك، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على أول لقاء بين القطبين.

وقال يعقوب السعدي، رئيس شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، إن الفائز من كل نادِ، سيمنح سيارة هدية، من قبل القناة، بالإضافة لسيارة مقدمة لأحد المشاركين من الجمهور بالتصويت.

بطل «السوبر»

ينتظر الجميع في الوطن العربي على وجه التحديد، مساء غدِ الجمعة على أحر من الجمر، خاصة عشاق كرة القدم ومحبي القطبين الأهلي والزمالك، حيث يمتليء الفريقان بالعديد من النجوم الكفيلة بترجيح كفة كل فريق على حساب الآخر، كما وعد الجهاز الفني لكلا الفريقين بألا تؤثر حالة الإرهاق البدني نتيجة توالي المبارايات الدولية والمحلية في الدوري والكأس المصري على مستوى الأداء لدى اللاعبين.

أما الزمالك فحدث ولا حرج، فبعد انتظام محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات والمنتظر مشاركته لمهاراته العالية وقدراته الفنية الهائلة على حسم المواجهات الكبيرة، ويأتي صناع اللعب أيمن حفني ومصطفى فتحي ومحمد إبراهيم، والمهاجم باسم مرسي، والنيجيري، ستانلي أوهوايتشي.

ووعد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، ومحمد حلمي المدير الفني للزمالك، بتقديم وجبة كروية دسمة تسعد عشاق الأهلي والزمالك، كما وعدا جماهير الفريقين أن يجتهد اللاعبون لتحقيق لقب البطولة، التي ستكون الثالثة للزمالك، أو العاشرة للأهلي عبر تاريخ بطولة كأس السوبر المصري.

تاريخ البطولة

أحرز لقب بطولة السوبر المصري عبر تاريخها 4 فرق، الأهلي، وهو الفريق الأعلى تتويجًا بـ 9 ألقاب، والزمالك الثاني بلقبين، فيما اقتنص حرس الحدود والمقاولون العرب لقب البطولة لمرة واحدة، والمرتين بالتغلب على النادي الأهلي.