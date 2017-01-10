«كلاكيت عاشر مرة».. الفساد شبح يطارد نتنياهو ويهدد عرش حكومته

رؤية – أشرف شعبان

في غضون أيام قليلة سيخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجلسة تحقيق ثالثة فيما يعرف بـ «القضية 2000»، والتي يتهم فيها نتنياهو بضلوعه في قضايا فساد.

القضية 2000

حيث عثرت الشرطة الإسرائيلية على تسجيلات بحوزة رئيس طاقم موظفي رئيس الحكومة، آري هارو، لمحادثات بين نتنياهو ومالك «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس توصلا الطرفان خلالها لتفاهمات حول امتيازات متبادلة تنطوي على شبهات لمخالفات جنائية.

ويتوقع الخبراء أن يتم مواجهة نتنياهو خلال جلسة التحقيق الثالثة بالتسجيلات الصوتية التي جمعته برجل الأعمال موزيس، علما أنه بالتحقيق السابق تم التطرق للموضوع، لكن دون إسماع نتنياهو التسجيلات الصوتية.

من جانبها أكدت القناة «الثانية» الإسرائيلية أن اللقاءات التي استمرت لعدة ساعات تمت داخل مكتب رئيس الحكومة، بدأت قبل حل الكنيست في ديسمبر 2014، كما تم عقد جلسة أخرى قبيل الانتخابات.

الجلسات تطرقت لضرورة حصول نتنياهو على تغطية صحفية مؤيدة لنتنياهو وسياساته في صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقابل استغلال نتنياهو لنفوذه للحد من انتشار صحيفة «يسرائيل هيوم».

فيما أكد موزيس، الذي من المتوقع أن يخضع للتحقيق ثانية بغضون أيام، أن نتنياهو من بادر للجلسة، وهو من طرح الموضوع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس».

القضية 1000

سبق أن تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لجلسة تحقيق ثانية استمرت لخمس ساعات، فيما يعرف بـ«القضية 1000» والتي يتهم فيها نتنياهو وأسرته بحصوله على هدايا ورشاوى من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب بمئات ألوف الشواقل.

التحقيقات، ستشمل بالإضافة إلى أسرته، معظم أفراد طاقم مكتب رئيس الحكومة، حول كيفية إدخال الهدايا لمسكن نتنياهو وكيف كان يتم تزويده بالسيجار ومن كان يحضر الهدايا إلى منزله بقيسارية.

في المقابل، استمر نتنياهو في نفي ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا براءته ومحذرا الشرطة والخصوم السياسيين من الاحتفال بمثل هذه القضايا والتهم، مضيفا:«أريد أن أقول لهم أن يتمهلوا في الاحتفالات. لا تتعجلوا.. ستستمرون في ملء البالونات بالهواء».

التحقيق مع نتنياهو شمل أيضا قضية منفصلة، لم تذكر الشرطة الإسرائيلية أي تفاضيل إضافية عنها ولم يعلق مكتب نتنياهو.

سيجار وشمبانيا

أما جلسة التحقيق الأولى مع نتنياهو فجاءت بعد العثور على فواتير بقيمة مئات آلاف الشواقل في مكتب رجل الأعمال أرنون مليشين، وحصول الأول على هدايا عبارة عن سيجار وشمبانيا تقدر بمئات آلاف الشواقل، فضلا عن الاستماع لأكثر من 50 شاهدة حول هذه القضية.

وبالرجوع إلى الوراء قليلا نجد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، تم اتهامه بشبهات فساد كثيرة، كان أولاها شبهة استغلاله المال العام في تمويل رحلاته الخاصة وزوجته سارة.

فضلا عن ذلك كان هناك شبه فساد حول صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية. حيث ثبت تورط المحامي الشخصي لنتنياهو بقضية فساد في هذه الصفقة.

حكومة بديلة

رغم أن الفساد المالي في الحكومة الإسرائيلية لا يثير اهتمام الجمهور الإسرائيلي، وخاصة أن النظام السياسي المتعاقب مليء بقضايا الفساد والسرقات وتلقى الرشاوى، وقد أدين الكثيرون من الوزراء والمسؤولين بهذه التهم، إلا أن الخبراء يتوقعون حدوث هزة سياسية في الأوساط الإسرائيلية، من شأنها أن تمارس ضغوطا جماهيرسة وسياسية وإعلامية؛ على نتنياهو تجبره على الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.

وترى صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن هناك عدد من زعماء الأحزاب مستعدون لخلافة نتنياهو في حال إيقافه أو علقت أعماله رئيسًا للحكومة، في ظل العاصفة التي تعيشها الأوساط الحزبية والسياسية، وإن لم يصرحوا بذلك علنا، ومستعدون لإمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

في الوقت الذي يدور فيه داخل الأوساط الإسرائيلية الحديث عن حكومة بديلة بدأ خطواتها وزير المالية موشيه كحلون زعيم حزب كلنا، مع زعيم حزب المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوج، حيث تحدث كحلون مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن إمكانية الشروع بهذه العملية.

لم تكن خطوة وزير المالية موشيه كحلون فردية، ففي الوقت نفسه وجهت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة انتقادات حادة إلى نتنياهو، لأنه فقد الجانب الأخلاقي للبقاء رئيسًا للحكومة، مطالبة المستشار القضائي للحكومة بحسم مصيره بالسرعة القصوى، لأن استمرار التحقيقات كل هذه المدة يعتبر مشكلة حقيقية.

في حين ترى زعيمة حزب العمل السابقة شيلي يحيموفيتش أن اللحظة التي يعلن فيها نتنياهو تجميد عمله تقترب مع مرور الوقت، لأن الحديث يدور عن فساد واضح، مطالبة شركاءه في الائتلاف الحكومي بألا يواصلوا العمل تحت إمرة رئيس حكومة فاسد، ولا يجب الانتظار إلى حين تقديم لائحة اتهام قضائية ضده.