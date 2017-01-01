«كل هذا ملكي.. أنا» أهم الأعمال التشيكية في القرن الجديد

رؤية

القاهرة- صدر حديثًا عن دار العربي، رواية “كل هذا ملكي.. أنا” للكاتبة التشيكية بيترا هولوفا، ترجمة الدكتور خالد البلتاجي، وهي أهم الأعمال الأدبية التشيكية في القرن الواحد والعشرين، وتعتمد فيها الكاتبة على تعدد الأصوات.

تتكون الرواية من ستة فصول تحكيها خمس سيدات “زايا” الأخت الكبرى، تبدأ الحكاية فى الفصل الأول وتنهيها فى الفصل الأخير ابنتها، وأمها وأختيها يتبعانها فى الحكى، كل واحدة منهن تحكى قصتها وكأنها تتذكرها القفز من زمن لزمن آخر، والإشارة إلى أسماء لا نعرفها بعد، والمرور بأحداث وشخصيات سمعنا عنها من الأخريات وهكذا، وفقا لـ«اليوم السابع».

بالتدريج تبدأ القصة كاملة تضح لنا. ومع تقدم الرواية نشعر باختلاف أسلوب الحكى ونبدأ بالشعور باختلاف الأجيال، وكيف أن هذه العائلة تعانى من الاختلال فى علاقاتها الإنسانية، عائلة ممزقة بين المدينة والقرية وخاصة بعد تأثر المدينة بالتطورات المختلفة. ولكن رغم كل هذه التغيرات لا تزال هناك بعض الأشياء التى بقيت من أيامهم القديمة؛ خبرتهم مع الأحصنة، إحساس الألفة مع الجِمال، وترك جثث الموتى على التل لتأكلها الوحوش البرية، والشامانية، والمعتقدات التى آمنوا بها لمدة طويلة: “قالت جدتى إنك يمكنك أن تشتمى رائحة سوء الحظ. وقالت إن كل حيوان يستطيع أن يشتم رائحة سوء الحظ الحزينة”.

الرواية أغلبها عن النساء. يوجد الوالد بالطبع، وذلك الدخيل عليهم “ميرجين”، وهناك”جارجال” الوسيم، وأخوه “نايمان”، اللذان يقيمان معهم فى المنزل ليساعدا والدهن مع القطيع. ولكننا لا نعرف الكثير عن الرجال فى هذه الرواية؛ عن حياتهم الخاصة. نحن نعرفهم عن طريق رد فعل النساء معهم.