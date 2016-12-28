«كنيسة مصرية»: إداراتنا رممت 90 % من دور العبادة

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القاهرة – استنكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موقف الإدارة الأمريكية بعد طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، قائلاً: “هي الإدارة الأمريكية افتكرت فجأة الكنائس اللي بتتحرق” مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تسعى خلال أسبوعها الأخير بالبيت الأبيض إحداث وقيعة بينها وبين الحكومة المصرية.

وأشار زكي خلال تصريح صحفي إلى أن الإدارة المصرية تقف بجانب الطائفة الإنجيلية وانتهت من أعمال ترميم ما يقرب من 90% من الكنائس التي تعرضت للحرق منذ عام 2011 على خلفية بعض الأحداث الإرهابية، لافتًا إلى أن الـ10% المتبقية منها قيد التشطيب.

وأشاد رئيس الطائفة الإنجيلية برد الخارجية المصرية على عضو الكونجرس معتبرًا مشروع القانون تدخلاً في الشؤون المصرية، مشيرًا إلى أنه سيصدر بيانًا بعد قليل يؤكد خلاله رفض الإنجيلية مشروع القانون .

وكانت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قد أعلن عن رفض مصر طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، والذى يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013، وفقا لـ«المصري اليوم».