كوبر: الجانب البدني كان سببا في خسارة اللقب

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أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، عن حزنه الشديد، لفشل المنتخب في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، بعد الخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 1-2.

وقال كوبر -في المؤتمر الصحفي عقب المباراة- “أنا حزين للغاية لعدم نجاحي في إسعاد الشعب المصري، حزين أيضا على لاعبي المنتخب، بعدما قدموا مجهودا كبيرا خلال منافسات البطولة”.

وأضاف كوبر، إن “الجانب البدني كان سببًا رئيسيًا في خسارة اليوم، خاصة في الشوط الثاني، حيث لم يتمكن لاعبو منتخب مصر من الحفاظ على تقدمهم”، مؤكدا أنه لا يُحمل لاعب بعينه مسئولية الخسارة، مضيفًا أن الأمر لم يكن سيتغير في حالة مشاركة رمضان صبحي في التشكيل الأساسي، حسبما ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وعن خسارة نهائي آخر، أشار كوبر إلى أنه تعوّد على الأمر، مشددًا على أن حزنه الأكبر يكمن في عدم قدرته على إسعاد الشعب المصري، قائلا: “أعتذر للشعب المصري كله على خسارة اللقب الأفريقي”.