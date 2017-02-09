كوريا الجنوبية: «بيونج يانج» قد تنتج 45 سلاحًا نوويًا

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سول- قال مسؤول في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تمتلك حوالي 280 كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب و52 كيلوجراما من البلوتونيوم ما يمكنها من تصنيع 45 سلاحا نوويا.

وبحسب وكالة “يونهاب” للأنباء الكورية الجنوبية، عن مدير قسم التخطيط والبحوث في معهد سيجونغ، لي سانغ هيون، قوله في مؤتمر دولي إن بيونغ يانغ قد تنشر أنواعا مختلفة من الصواريخ والأسلحة النووية قبل نهاية عام 2020.

وتوقع لي أن يزيد حجم مخزون كوريا الشمالية من البلوتونيوم بمقدار 6 كيلوغرامات واليورانيوم عالي التخصيب بنحو 80 كيلوجراما على أساس سنوي.

وأوضح أن كوريا الشمالية استخدمت اليورانيوم عالي التخصيب في تجربتها الخامسة لإطلاق الصواريخ النووية، التي تم إجرائها في سبتمبر 2016.

من جهة أخرى، أكدت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان صحفي أن سول تراقب عن كثب مخزون الشمال وقدرته النووية المتصاعدة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة الأمريكية.