كوريا الشمالية ترفض نتائج تشريح جثة كيم جونغ نام

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كوالالمبور- أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أنها سترفض نتائج تشريح جثة كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال سفير كوريا الشمالية في ماليزيا، كانغ تشول، إنه “أجرى الجانب الماليزي، على نحو قسري، عملية تشريح الجثة دون الحصول على إذننا وشهادتنا لهذا الحدث”.

وأضاف تشول “سنرفض رفضاً قاطعاً نتيجة تشريح الجثة التي أجريت من جانب واحد واستثنت حضورنا”.

وكانت الشرطة الماليزية قد قالت اليوم الجمعة، إنها لن تفرج عن جثة كيم جونغ نام، حتى تأتي أسرته بعينات من الحامض النووي “دي.إن.إيه”.

وقال قائد شرطة ولاية سيلانغور، دوتوك أحمد ساماه مات: “إننا نريد تحديد تطابق للجثة بشكل حاسم، مع اختبار دي.إن.إيه”.