كوريا الشمالية تسخر من كي مون وتصفه بـ«الحرباء الانتهازي»

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بيونج يانج – بعد إعلانه عن رغبته في توليه رئاسة كوريا الجنوبية، سخرت كوريا الشمالية من طموحات الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، بان كي مون، واصفة إياه “بالحرباء الانتهازي في قناع البشر من الذي يحلم حلما أجوف”.

ووفقا لما نقلت «سكاي نيوز»، قال موقع «يوريمينزوكيري» التابع للدولة إن طموحات بان الرئاسية المزعومة “سخيفة”، لأن طريقة أدائه لعمله كرئيس للأمم المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية “جعلته محل انتقادات وخزي”.

وذكر المقال أن بان له سمعة سيئة في السياسة الداخلية في كوريا الجنوبية لأنه انتهازي “يبحر في اتجاه الرياح ويغير من لونه حسب الظروف”.

وأضاف الموقع: “هناك قول مأثور أن تمد قدميك على قدر الغطاء الخاص بك، وطموحه الرئاسي رغم كل أنواع النقد والعار التي يواجهها لا يمكن وصفها إلا بأنها حلم سخيف أجوف إلى حد كبير”.

بان الذي سيتنحى من منصبه كأمين عام للأمم المتحدة في نهاية العام بعد فترتين مدة كل منهما 5 سنوات، لم يعلن رسميا اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الكورية الجنوبية، لكنه لم ينف اهتمامه أيضا.

وقال بان في لقاء مع الصحفيين الكوريين الجنوبيين في نيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه مستعد “لحرق جثته” في سبيل كوريا الجنوبية، في أقوى تلميح له على اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية.

كما أن الضوء سلط على بان مؤخرا، لاحتمالية إجراء كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث صوت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في التاسع من ديسمبر لعزل الرئيس بارك غون هاي بسبب فضيحة فساد.