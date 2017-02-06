«كوكاكولا وبيبسي» الأبرز في الحملات الإعلانية للمنتخب المصري

رؤية – مها عطاف

أثار حدث نهائي كأس الأمم الأفريقية، بين منتخب مصر والكاميرون، ضجة إعلانية كبيرة بين الشركات المصرية المعروفة، منها «بيبسي – كوكاكولا – فودافون- تودو»، والتي استغلت هذا الحدث، لتبتكر لنا إعلانات ترويجية بأفكار جديدة وعبقرية تشجع فيها المنتخب المصري، الأمر الذي أعجب به الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، وتم تداوله بين الحسابات الشخصية.

في هذا التقرير نرصد لكم أبرز الإعلانات التي حرصت على تشجيع المنتخب المصري في حملتها الإعلانية:

«كوكاكولا»

في البداية أطلقت «كوكاكولا» حملة “لو مصري بجد ماتلبسش تيشرت أي حد” لدعم منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تدعو فيها المشجعّين لاستبدال تيشرتات الأندية المنتخبات الأجنبية بتيشرتات مصرية مقدمة مجانًا من كوكاكولا، الحملة بدأت بفيديو على فيسبوك حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة وظهر فيه مجموعة من النجوم ككابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن حازم إمام وكابتن مدحت شلبي وكابتن أحمد ميدو ونجوم آخرين.

بعدها أصدرت فيديو جديد يحمل أغنية جديدة، إهداءًا من كوكاكولا للمشجع المصري على طريقة الأغنية العالمية “جدو علي” تحت إسم “اغنية_كوكا_كو_كو_كا”، الأغنية أخذت انتشارًا واسعًا فور نشرها.

ولكن بعد هزيمة المنتخب المصري، في مبارة أمس أمام منتخب الكاميرون، قامت «كوكاكولا» بنشر أغنية جديدة تشكر جميع لاعبي المنتخب المصري على جهودهم التي أوصلتنا إلى تلك النهائيات، وقدمت الشكر أيضًا للمدرب كوبر.

بيبسي ترتدي “الأحمر” لدعم المنتخب المصري

كانت حملة بيبسي هي الأجرأ، حيث قدمت على خطوة قد يعتبرها البعض خطر بعض الشئ، حيث قامت فكرة الحملة على تصميم جديد للمنتج ترتدي فيها علبة البيبسي قميص، المنتخب لمدة شهر والذي قد يكون مربكًا لمحبي العلامة التجارية الزرقاء، خاصةً وأنها اختارت اللون الذي يميّز منافسها الأشدّ، الأحمر.

بعدها أطلقت أغنية «حلمنا واحد» قبل مباراة النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية مباشرة، كانت بالمشاركة مع الفنان محمود العسيلي، وأحمد شيبة، وأحمد زاب ثروت.

شجع مصر مع فودافون

شاركت شركة فودافون مصر في تشجيع المنتخب الوطني في أكثر من إعلان وكلهم يحملون نفس العنوان “شجع مصر وأكسب”، وكان احدهما في القهوة، واخر عن مشاهدة المبارة في الاستاد واكل اللب.

وجاءت بداية كل الإعلانات بمقطع من مبارة قديمة واحراز هدف لأحد اللاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما أن شركة فودافون مصر قدمت إعلان اخر وكان ابطاله أشهر مشجعي النوادي المصرية مثل عم حربي مشجع النادي الأهلي، والخواجة كبير مشجعي الزمالك، وحميدو كبير مشجعي الإتحاد.

«تودو»

كانت شركة تودو من الشركات التي أنتجت حملات إعلانية ممولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خاصة بتشجيع المنتخب المصري، يظهر فيه جانب من الإبداع والخروج عن المألوف، وشارك هذه المنشورات الآلاف من المصريين.