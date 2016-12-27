«كونتي»: الفوز في 12 مباراة متتالية ليس سهلًا

كونتي
كونتي

رؤية

روما – رأى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي -المتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- أن فريقه قدم أداءً جيدًا، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على بورنموث بثلاثية نظيفة أمس الإثنين.

ووفقًا لـ«بين سبورتس» قال: «كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف ولكنني سعيد بعقلية اللاعبين، افتقدنا جهود اثنين من اللاعبين المهمين ولكنني أعتقد أننا لعبنا بصورة جيدة للغاية».

وأضاف: «الفوز في 12 مباراة متتالية خلال الدوري ليس سهلاً، انها مسيرة رائعة ولكن من المهم الاستمرار على هذا النحو، فكل الفرق ترغب في التغلب عليك الآن».

وتابع: «لا يمكننا الركون إلى ترتيبنا في الجدول وإنما الحفاظ على هذه العقلية».

وقال: «هذه المرة الأولى التي نلعب فيها بدون رأس حربة صريح، وحاولنا القيام بهذا الأمر في التدريبات وأعتقد أنه الحل الأفضل في الوقت الحالي».

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