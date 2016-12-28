كيري: إدارة «أوباما» التزمت بأمن إسرائيل

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واشنطن – قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، إنه خلال ولايتًيْ إدارة أوباما التزمت الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل، موضحًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف “كيري” خلال مؤتمر صحفي، إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لمستقبل إسرائيل، مؤكدًا أنه يجب الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، حسبما أوردت فضائية «سكاي نيوز عربية».

وتابع “أخفق الإسرائيليون فى إدراك أننا لن نقف فى وجه القضاء على حل الدولتين”، مستطرداً: “نحن دائما ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وأردف وزير خارجية أمريكا: “تصويتنا فى مجلس الأمن جاء بالتوافق مع مبادئنا ولحماية أمن إسرائيل”، مؤكداً أن نصف المساعدات الخارجية الأميركية تم تقديمها لإسرائيل.

ولفت كيرى إلى أن سياسة الأمر الواقع تقضي على حل الدولتين وتجعل الاحتلال مستمرًا، مشيراً إلى أن حل الدولتين أصبح الآن على المحك بسبب العنف والتحريض والاحتلال والاستيطان.