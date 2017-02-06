كيف انتصر «بطوط» في الحرب العالمية الثانية؟

كتبت – رقية كامل

ساهمت صناعة السينما حول العالم في أوقات الحروب والأزمات في تشجيع المواطنين والترفيه عنهم وإرسال رسائل مخابراتية من الباطن، ولكن هل تعلم أن أفلام الكارتون قد قامت بدورها في الحرب العالمية الثانية، وبشكل خاص بعد أن قرر “والت ديزني” محاربة النازية على طريقته الخاصة.

بطوط يحارب النازية ويفوز بالأوسكار

يعيش بطوط في عالم يحكمه النازيين كعامل في مصنع للأسلحة والصواريخ، ومن كثرة الضغوط والعمل الشاق كعبد تحت التهديد المستمر يجن جنونه ويصاب بانهيار عصبي، خاصة بعد اتهامه بعدم تمجيد “هتلر” بالشكل الكافي.

يستيقظ بطوط من كابوسه المريع في هذا العالم النازي، فيقابله ظل تمثال يشبه هتلر رافعاً يده بالتحية النازية الشهيرة علي الحائط المجاور، ليتضح إنه ظل تمثال الحرية بغرفته، وينتهي الفيلم ببطوط مندفعا ليُقبل التمثال ممتنا لكونه مواطنا بالولايات المتحدة الأميريكية.

وقد فاز فيلم Der Fuehrer’s Face بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1942.

عم بطوط “الكوماندو”

كان فيلم Der Fuehrer’s Face بداية لسلسلة من ستة أفلام أخرى من هذا النوع تُصور “بطوط” كفرد في الجيش الأمريكي أثناء الحرب، صدرت في الفترة من 1942 إلى 1944.

فكان فيلم “البطة الكوماندو” من أشهر الأفلام الدعائية للجيش، والتي حارب فيها بطوط ضد اليابان، بسخرية واضحة من عادات الشعب في الإنحناء والاحترام، وباستهزاء من قدراتهم الحربية.

بطوط في مواجهة القرار الصعب

في فيلم “قرار بطوط” يستمع بطلنا لإعلان يطالب المواطنين بالتبرع للجيش الذي يحارب ضد هتلر، ويقع بطوط في ورطة بين ضميره الذي يلح عليه أن يتبرع للجيش وأنانيته الشيطانية التي توسوس له بالتكاسل أو صرف نقوده على شئ أخر.

ينتصر ضمير بطوط في النهاية، ويتبرع بالأموال للجيش وينتهي الفيلم بإعلان يشجع المواطنين بالتبرع والقيام بواجبهم نحو الوطن.

ضرائب بطوط في خدمة الوطن

عُرض هذا الفيلم عام 1943 في دور العرض الأمريكية كإعلان قصير لتشجيع المواطنين على دفع الضرائب عن طريق تصوير بطوط الذي يقبض راتبه ويواجه اختيار بين دفع ضرائبه لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في الفوز على هتلر، أو الذهاب لملهى ليلي والترفيه عن نفسه والذي يصوره الفيلم على إنه مساعدة مباشرة للعدو.

مغامرات بطوط ضد الحرب وضد إرادة “والت ديزني”

لم تكن مغامرات بطوط الحربية دائما في صالح الحرب فتم إخراج أفلام معارضة للحرب، ضد إرادة وموافقة والت ديزني، من ضمنها “لعبة الحرب القديمة”، و”تجنيد بطوط”.

وقد عُرض فيلم “تجنيد بطوط” عام 1942، ليمر فيه بعملية أشبه بغسيل للمخ للمشاركة في الحرب، ويتم تجنيده بالفعل بالرغم من عدم ملائمته جسديا أو نفسيا لهذه المهمة.

وبعد مرور بطوط في اختبارات عنيفة وعقوبات قاسية يتم إجباره على العمل في المطبخ ولا يشارك في الحرب مطلقا.

تم معارضة الفيلم بشده عند عرضه وتم اعتباره مضاد للحرب، برغم وضوح رسالته وكونه ضد استغلال الحرب للضعفاء وغسيل المخ.

أما عن “لعبة الحرب القديمة” يهرب بطوط وزملائه الجنود من المعسكر، ويتم إلقاء القبض عليه عند عودته، ويحاول القائد معاقبته على هروبه، فيعتقد بطوط مخطئاً إنه تم بتر قدميه عن طريق الخطأ، ويخطف مسدس القائد ليحاول الانتحار، وهو الأمر الذي يوافق عليه القائد لشعوره بالشفقة تجاه بطوط.

الفيلم يوضح للمواطنين خطورة الحرب واحتماليات الإصابة والتعرض للعنف، ويتطرق لمشكلة واجهت العديد من الجنود بعد عودتهم من الخدمة العسكرية وهي الإحساس بعدم وجود قيمة لحياتهم ومحاولات الانتحار.