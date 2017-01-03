كيف تخططين بفعالية لأهداف العام الجديد؟

رؤية

استقبلنا منذ أيام قليلة عاماً جديداً، وإذا كنا نحاول أن نكون مفعمين بالتفاؤل والطموحات، فلا يجب أن نقع في فخ عدم التخطيط بإيجابية من أجل تحقيق أهدافنا بشكل فعال.

ويجب أن يكون التحضير لروزنامة العام الجديد مفعماً بالاهداف و النصائح التي تجعل منه عاماً موفقاً و سعيداً بكافة المقاييس.

تعرفي معنا اليوم على أهم النصائح يجب اضافتها لروزنامتك عند استقبال العام الجديد.

أهداف محددة

عدم وضع اهداف كثيرة يصعب تحقيقها كلها في العام الجديد، بل الاكتفاء بإثنين أو ثلاثة اهداف يمكن الوصول اليها و النجاح فيها بقدر كبير. على ان تكون تحديد الاهداف مخططاً له و ليس عشوائيا بقدر التمني بحصولها فقط.

لا لأحلام اليقظة

التخطيط بحكمة و عقلانية للعام الجديد، بعيداً عن احلام اليقظة و الاماني التي لا تؤتي ثمارها.

دعي الماضي

ترك الماضي يذهب بعيداً دون التفكير فيه أو البناء عليه للمستقبل، إذ أن رواسب الماضي يمكن ان تعيق كل عملية تتعلق بالنجاح و المضي قدماً نحو تحقيق الاهداف.

تفاؤل

التحلي بالتفاؤل و الايجابية دوماً و عدم الحكم على السنة الجديدة ان تكون سيئة كالتي سبقتها، بل الانتظار حتى تتضح معالم السنة الجديدة.

الامتنان والشكر

الشعور بالامتنان و الشكر للبقاء على قيد الحياة و بصحة جيدة، فيما السنوات تأتي و تذهب و نحن ما زلنا نعيش على هذه الارض و بكامل صحتنا و عافيتنا.

التخلي عما يحبطنا

التخلي عن كل شيء يحبطنا و يشعرنا باليأس و عدم الرغبة في المضي قدماً، إن كان على شكل افراد في حياتنا أو عمل أو اي شيء اخر يمكنه التأثير علينا سلباً.

انسي النقد السلبي

النقد السلبي و الحكم المسبق على فشلنا في تحقيق اية نجاحات ملموسة في العام الجديد، هذا ما يجب ان نحذفه من روزنامة العام القادم. بل يجب البناء على اي فشل سابق و التعلم من التجارب غير الناجحة لتحقيق نجاحات مؤكدة لاحقاً.

الحياة معركة

الفرص لا تأتي لمن يجلسون في اماكنهم و يتمنون حدوثها لهم، فالحياة معركة جميلة و القوي و الشجاع هو الذي يقتنص اجمل فرصها.

تطوير الذات

النجاح لا يتحقق الا من خلال العمل الجدي على تطوير الذات، معرفيا و مهنيا. لذا ثابري على السعي وراء المعرفة و تطوير قدراتك الذاتية بشكل كبير في العام الجديد، للوصول الى اهدافك كلها.

أهداف الماضي حاضرة

عدم التخلي عن الاهداف التي لم يتم تحقيقها في العام الفائت، بل وضعها ضمن الاهداف الجديدة كونها لا تقل اهمية عنها.

التوكل على الله

عدم الخشية من التوقعات السلبية للعام الجديد و التي عادة ما تسبب احباطاً شديداً عند البعض، بل التوكل على الله و على الذات لاستقبال السنة الجديدة بتفاؤل و طموح.

لا للمقارنات بالآخرين

كل الاهداف مهمة و تؤثر في حياتنا، مهما كان حجمها و اهميتها، لا تقارني اهدافك باهداف الاخرين و لا تتخلي عن اي هدف مهما كان حجمه، بل اسعي لتحقيق كل ما يؤمن لك السعادة و تحقيق الذات.