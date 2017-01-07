كيف تضعين عطرك بطريقة صحيحة؟

رؤية

قد تقومين بشراء أغلى العطور، في حين أنك تفسدينها نتيجة وضعها بطريقة غير سليمة، مما يفسد رائحتها ويجعلك تشعرين بأنها ليست الرائحة التي فضلتِها وقمتِ بشرائها بميزانية كبيرة.

كما أنك قد تجدين أنّ رائحة عطرك لا تستمر معك حتى آخر اليوم، فتلجئين إلى رش الكثير والكثير من العطر، والنتيجة قد تكون اعتيادك على رائحة العطر وعدم شعورك بها بعد ذلك.

نقدم لك اليوم بعض النصائح لوضع العطور بطريقة سليمة لتزيد من جاذبيتك وتحصلي على الرائحة التي تحبينها طوال اليوم.

إليك هذه الطرق السليمة لوضع العطور واستخدامها:

بشرة رطبة

احرصي على وضع العطر على بشرة رطبة ونظيفة خالية من أي رائحة عطور أخرى وخالية أيضاً من الأتربة التي من الممكن أن تغير من رائحتها، فمن المهم أن تقومي بتهيئة جسمك قبل وضع العطر.

غسول الجسم المناسب

استخدمي غسول الجسم الخالي من العطور التي قد تثبت على جسمك وتغير من رائحة عطرك المفضل، ولكن يمكنك استخدام غسول الجسم بنفس رائحة العطر الذي ستضعينه، فذلك سيزيد من قوة رائحة عطرك.

أماكن النبض

قومي بوضع العطر على أماكن النبض التي تساعد على تثبيت العطور واستمرارها معك لأطول فترة ممكنة، ومن أهم هذه الأماكن الرقبة والرسغين وظهر الركبتين، فحرارة الجسم في أماكن النبض هذه ستجعلك تشعرين بالعطر في كافة أجزاء جسمك.

معرفة نوعية العطر جيداً

قومي بمعرفة نوعية العطر التي قمتِ بشرائها ومدى قوتها، فهناك مستويات كثيرة من العطور التي تختلف قوتها من نوع إلى آخر، وأكثر الأنواع تركيزاً وثباتاً هو العطر الخام، ثم يأتي العطر، ثم يأتي ماء التواليت، والأقل تركيزاً هو ماء الكولونيا، لذا عليك معرفة نوعية العطر جيداً لكي تعرفي ماذا تستخدمين، وبأي كمية، فالعطر والعطر الخام عليك أن ترشي منه 3 بخات فقط، أما ماء التواليت فستحتاجين منه حوالي 5 بخات، وماء الكولونيا أكثر.