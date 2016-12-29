كيف ستحدد روسيا نتائج الانتخابات النصفية بأمريكا لعام 2018 ؟

رؤية

ترجمة – شهاب ممدوح

المصدر – National Review

بعد مرور شهر ونصف على انقضاء الانتخابات الرئاسية, مازال الديمقراطيون مهووسين بفكرة أنهم لم يخسروا الانتخابات: القراصنة الروس, ومكتب التحقيقات الفيدرالي, ونظام المجمع الانتخابي سرقوا منهم الانتخابات. وفي هذا الأسبوع, صوت المجمع الانتخابي باختيار دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة, بالرغم من الحملات الكبيرة التي دعت المجمّع لرفض التصويت لصالح ترامب. كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر التفتيش الذي اُستُخدم للبحث في الحاسوب المحمول الذي يملكه “أنتوني وينر”. واُستخدم أيضا لإعادة فتح التحقيق في رسائل هيلاري كلينتون الاليكترونية, تعرض أمر التفتيش هذا على الفور لهجوم, لأنه اُعتبر أداة سياسية وليس مجرد أداة للتحقيق: قال محامي كلينتون “ديفيد كيندل” إن الأمر ” يبرز العوار القانوني المذهل الذي شاب الخطاب الذي أصدره مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في الثامن والعشرين من أكتوبر” والذي أعلم من خلاله “جيمس كومي” الكونجرس بقرار إعادة فتح التحقيق في رسائل كلينتون الاليكترونية, وهو القرار الذي, حسبما يرى كينديل ” أحدث ضررا مدمرا ولكن متوقعا من الناحية السياسية, وكان يفتقر لأي سند قانوني, ولم يكن ضروريا من حيث الواقع”, كما أضاف المتحدث باسم حملة كلينتون “برايان فالون” أن ذلك الأمر كشف عن أن ” تدخل جيمس كومي في الانتخابات كان غير مبرر تماما كما ساورتنا الشكوك حينها”.

ولكن أكبر مصدر لحالة الإنكار التي يعيشها اليسار يتمثل في روسيا بالطبع. حيث يطالب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون بإجراء تحقيق. نشرت صحيفة ” ذي أتلانتك” في هذا الأسبوع مقالا تحت عنوان ” الأسئلة الأكثر إلحاحا بشأن القرصنة الروسية: لم يسبق أن تدخلت قوة أجنبية في الانتخابات الأمريكية بهذه الحرفية والشجاعة” وقالت واشنطون بوست ” يجب تشكيل لجنة من الحزبين للتحقيق في القرصنة الروسية على الانتخابات” أما نيويورك تايمز فقد نشرت مخططا بيانيا تحت عنوان ” تتبُّع الصلات التي تربط القراصنة الروس بالانتخابات الأمريكية”. هذا لا يعني أن روسيا لم تحاول التأثير على الانتخابات, فبوتين هو رجل تلطخت كل حياته السياسية بالدم, وأنا لا استبعد إقدامه على فعل أي شيء. لن أتفاجئ أبدا إذا اتضح أنه كان يقف خلف التسريبات التي فضحت الفساد داخل اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي, وأذلّت موظفي حملة كلينتون. ولكن كيف سيؤثر ذلك على المستقبل السياسي للديمقراطيين؟ هم لن يحققوا شيئا من عويلهم بخصوص أنهم كانوا الأحق بالفوز. لم يسبق أن كان الديمقراطيون بهذا الوهن منذ خسارتهم للحرب الأهلية, وليس هناك من طريقة مقبولة لإلصاق هذا الوهن بالروس. والآن, وكما كان الحال في عام 1865, يجب عليهم أن يتأقلموا أو أن يواجهوا الفناء. سيكون الديمقراطيون في عام 2018 في وضع ضعيف للغاية, مدافعين عن مقاعد مجلس الشيوخ التي فازوا بها إبان إعادة انتخاب أوباما في عام 2012 والبالغ عددها 25 مقعدا. بما في ذلك مقعد السيناتور “بيرني ساندرز” ( سيناتور اشتراكي يمثل فيرمونت) و “أنجوس كينج” ( مستقل عن ولاية ماين). في حين سيدافع الجمهوريون عن ثمانية مقاعد فقط, من بينها مقعد واحد فقط في ولاية متأرجحة. ومن بين الولايات الخمسة وعشرين المعرضة للخطر, هناك عشر مقاعد في ولايات فاز بها دونالد ترامب. كما سيدافع الديمقراطيون أيضا عن مقعد في ولاية منيسوتا, التي فازت بها كلينتون ب 45 ألف صوت فقط, أي بهامش 1.5 نقطة.

ثم هناك ولاية ماين, التي فاز دونالد ترامب بأربعة من أصواتها الانتخابية, حيث تجاوز مجمل الأصوات التي حصل عليها كلا من ترامب وغاري جونسون, ممثلا عن الحزب الليبرالي, ما حصلت عليه هيلاري من أصوات. ينطبق الأمر نفسه على ولاية نيو ميكسيكو, التي كان غاري جونسون حاكما لها ممثلا عن الحزب الجمهوري في الفترة الممتدة من عام 1995 حتى 2003. إذا تمكّن الجمهوريون من إغراء جونسون بإعادة الانضمام للحزب الجمهوري, فقد ينتزع الحزب الجمهوري بسهولة مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية نيومكسيكو من العضو الديمقراطي “مارتن هاينريش”- الذي فاز بمقعده في عام 2012 بنسبة 51% من الأصوات, متخلفا عن النسبة التي حصل عليها أوباما بنقطتين, وذلك في عام انتخابي حظي فيه الديمقراطيون بشعبية كبيرة. ولاية نيوميكسيكو, مثل ولاية ماين, يحكمها جمهوري, ولكن حاكمة تلك الولاية, وخلافا لولاية ماين, تحظى بشعبية كبيرة ( هي من أصول لاتينية على رأس ولاية ذات حضور لاتيني كثيف). ثم هناك مقعدان عادة ما يذهبان لصالح الديمقراطيين, ولكن هناك استطلاعات رأي توحي بغير ذلك. فحسب استطلاعات الرأي, يعتبر كلا من تشارلي بيكر, حاكم ولاية ماساتشوستس, و لاري هوجان, حاكم ولاية ماريلاند, الحاكمين الأكثر شعبية في عموم الولايات المتحدة, حيث أنهما يعتبران الحاكمين الوحيدين اللذين تتجاوز شعبيتها نسبة السبعين بالمائة. وهما بالمناسبة جمهوريان. في حال خاض أحدهما غمار انتخابات مجلس الشيوخ, فإن السباق في ولايتي ماساتشوستس وماريلاند سيكون متقاربا جدا. وفي حال فاز الجمهوريون في انتخابات عام 2018 في كل الولايات التي فاز بها دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية, فسوف يحظى الجمهوريون حينها بأغلبية عظمى تبلغ 61 مقعدا. وعند إضافة مقعد ولاية نيفادا, الذي يشغله حاليا الجمهوري دين هيلر, سيصبح إجمالي مقاعد الجمهوريين 62 مقعدا. ومع إضافة مقاعد ولايات منسوتا, ونيو ميكسيكو, وماين, سيصبح عدد مقاعدهم 65 مقعدا. ضِف إلى هذا العدد مقعدي ولايتي ماساتشوستس, وماريلاند, وحينها سيملك الجمهوريون عددا كافيا من المقاعد لتغيير الدستور, وإلغاء الفيتو الرئاسي, أو التصديق على معاهدة.

ثم هناك ولاية فرجينيا. حيث سيخضع مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا للتنافس في انتخابات عام 2018 (مقعد تيم كاين) هذه الولاية ستمثل الاختبار الأول لقدرة الديمقراطيين على أصلاح أوضاعهم بعد هزيمتهم النكراء في عام 2016, حيث ستشهد الولاية انتخابات لاختيار حاكم لها في عام 2017. الحاكم الحالي لفرجينيا, الديمقراطي تيري ماكوليف, لا يمكن إعادة انتخابه مرة أخرى, لأن ولاية فرجينيا لا تسمح بتولي الحاكم فترتين متتاليتين. أشارت معظم استطلاعات الرأي في الأسابيع التي سبقت انتخاب “ماكوليف” في عام 2013, إلى تقدمه على منافسه الجمهوري “كين كوشينلي” بفارق ست نقاط. وأشار آخر استطلاع قبيل الانتخابات إلى تفوقه على منافسه الجمهوري باثنتي عشرة نقطة, ولكن النتيجة النهائية أظهرت فوزه بنقطتين ونصف النقطة فقط. في انتخابات العالم التالي 2014, نجح عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ” مارك ورنر” في الحفاظ على مقعده في مواجهة الجمهوري “إيد جيليسبي”. توقعت استطلاعات الرأي النهائية فوز “ورنر” بفارق سبع, وتسع, وحتى اثنتي عشر نقطة,ولكن في يوم الانتخابات, فاز “ورنر” بفارق ثمانية أعشار النقطة. خلال موسم الانتخابات الرئاسية, حصل الديمقراطيون على مقعد فرجينيا بكل أريحية خلال العقد المنصرم, ولكن في غير موسم الانتخابات الرئاسية, كانت الأصوات متقاربة بين الحزبين. إذا واصل الديمقراطيون خلال ألاثني عشر شهرا القادمة إصرارهم على أن مشكلتهم الوحيدة تتمثل في وجود مؤامرة كبيرة تحاك ضدهم من قِبل الروس واليمين, وأنه لا توجد مشكلة في أن يكون برنامجهم السياسي مرتكزا بالكامل على سياسات الهوية, فإن فرجينيا قد تنذر بوقوع أمور أكثر سوءا- أي تعرُّض مرشحي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي لهزيمة غير مسبوقة ستقضي بصورة كبيرة على أي تأثير لهم في الكونغرس.

لكن عليكم أن تخفضوا من سقف آمالكم, فاحتمال حصول الجمهوريين على أغلبية مثل تلك التي كانت في منتصف ستينيات القرن الماضي هو أمر غير وارد, فالأمريكيون بطبعهم لا يفضلون تركُّز سلطة أكثر من اللازم في أيدي حزب واحد. ولهذا السبب, نجد أن الانتخابات النصفية تميل لصالح الحزب الذي لا يملك ممثلا له داخل البيت الأبيض. وعلى الجانب الآخر, تميل الانتخابات النصفية إلى تفضيل الجمهوريين, لأن عددا قليلا من الناخبين غير المكترثين يخرجون للتصويت. إن التوقعات بفناء حزب أمريكي رئيسي تعتبر سخيفة. فلم يسبق أن اندثر حزب أمريكي رئيسي منذ انهيار حزب “اليمين” في عام 1854. ومع ذلك, سيكون من الممتع مشاهدة الديمقراطيين الواهمين وهم متشبثون بجنون العظمة المريح لهم, متجاهلين الحقائق غير السارة.

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