لأول مرة.. زعيم كوريا الشمالية يظهر علنًا في 2017

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بيونج يانج – ظهر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للمرة الأولى علناً خلال 2017 أثناء زيارة أحد المصانع الحديثة في العاصمة بيونغ يانغ، حسبما أفادت وسائل رسمية، اليوم الخميس.

وأجرى الدكتاتور الشاب أول زيارة في العام الجديد إلى مصنع مخصص لتصنيع الحقائب في بيونغ يانغ، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الشاب تفقد العمل في المصنع الذي سينتج سنوياً أكثر من 300 ألف حقيبة، أغلبها لتلاميذ المدارس.

وكان رئيس إدارة اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم آن جونغ سو، برفقة الزعيم خلال زيارة المصنع الذي تم إنشاءه حديثاً، بحسب وكالة «الأنباء الإسبانية».

ويأتي هذا الظهور في إطار الزيارات الشعبية “للتوجيه على الأرض”، التي يعتاد أن يجريها زعماء النظام الشيوعي إلى مصانع ومزارع ومنشأت عسكرية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الوحدة في حكومة سيؤول، فإن كيم أجرى إجمالي 132 زيارة من هذا النوع في 2016.