لأول مرة منذ 2011.. «جوجل» العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم

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كاليفورنيا – كشف تقرير حديث عن تجاوز شركة جوجل لنظيرتها آبل في قيمة العلامة التجارية لتتحول إلى صاحبة المركز الأول كأكبر العلامات قيمة سوقية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكانت آبل قد تجاوزت جوجل في عام 2011 لتصبح هي الشركة صاحبة العلامة التجارية الأكبر منذ ذلك الحين، إلا أن الشركة صاحبة محرك البحث الأشهر على الإنترنت نجحت في استعادة مركزها حسب التقرير الذي تصدره سنويا شركة براند فينانس.

وجاء في إصدار 2017 من تقرير جلوبال 500 الذي تصدره براند فينانس أن جوجل تصدرت المرتبة الأولى كالعلامة التجارية الأكبر قيمة حول العالم، مستغلة تراجع قيمة آبل بنسبة 27 خلال العام الماضي.

وازدادت قيمة جوجل السوقية بنسبة 24% على أساس سنوي، حيث تدين بالفضل لذلك إلى ازدياد أرباحها من الإعلانات بقيمة بلغت 20% خلال عام 2016.

واحتلت جوجل المرتبة الأولى في التقرير بقيمة سوقية تقدر بنحو 109 مليار دولار أمريكي، فيما جاءت آبل في المركز الثاني بقيمة سوقية تقدر بنحو 107 مليار دولار، وأمازون في المركز الثالث بقيمة 106 مليار دولار.

وحلت شركة مثل مايكروسوفت المركز الخامس في القائمة بقيمة 76.3 مليار دولار، فيما جاءت سامسونج خامسة بقيمة 66.2 مليار دولار، وفيس بوك في المركز التاسع بقيمة سوقية تقدر بنحو 62 مليار دولار أمريكي.

ويأتي هذا التقرير متزامنا مع إعلان آبل عن نتائج أعمالها من سنتها المالية 2017، التي انتهت في 31 ديسمبر الماضي، حيث حققت الشركة أرباحا تصل إلى 17.8 مليار دولار، وإيرادات وصلت إلى 78.35 مليارا.