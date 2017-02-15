لارا كروفت تعود.. هل تتفوق أليشيا فيكاندر على أنجلينا جولي؟

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لوس أنجلس- ستعيد هوليوود إحياء شخصية لارا كروفت بطلة لعبة الفيديو الشهيرة Tomb Raider التي جسدتها من قبل الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي في فيلمين منفصلين، عرض الأول منهما عام 2001 تلاه آخر عام 2003.

وظهرت الصور الأولى للممثلة أليشيا فيكاندر البالغة من العمر 28 عاماً وهي تجسد شخصية لعبة الفيديوالشهيرة بتناسق جَسَدها حد الكمال، وضفيرتها الطويلة الجذابة، والتي ستحل محل الفاتنة جولي في تجسيد الشخصية النسائية التي أصبحت رمزاً للبطولة والجمال والذكاء مجتمعة، مطلع الألفية الجديدة، ويعتبر الفيلم قفزة نوعية في مشوار فيكاندر الفني القصير.

الفيلم الجديد الذي يجري تصويره في جنوب إفريقيا من إنتاج شركة MGM وسيعرض عام 2018.

الجدير بالذكر أن Tomb Raider من أنجح ألعاب الفيديو على الإطلاق، حيث بيع منها 45 مليون نسخة حول العالم، بينما حصل فيلما جولي على 432 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم.

النسخة الأولى من فيلم Tomb Raider لا تزال تحمل الرقم القياسي لإيرادات شباك التذاكر داخل الولايات المتحدة بين الأفلام المقتبسة عن ألعاب الفيديو، إذ بلغت إيراداته 131.1 مليون دولار أميركي، وعلى الرغم من أنَّ فيلم Warcraft كسر مؤخراً الرقم القياسي العالمي لأفلام ألعاب الفيديو بإيراداتٍ تبلغ 433.6 مليون دولار، إلا أنَّ إيراداته المحلية لم تتجاوز 47.6 مليون دولار.

المعلومات عن قصة الفيلم قليلة، إلا أنه من المؤكد أن حبكته تستند إلى آخر نسخة صدرت من لعبة الفيديو عام 2013.

والتي تابعت رحلة لارا كروفت الشابة، وهي تبحث عن والدها، حيث كشف أخيراً أن الممثل دومينيك ويست هو الذي يلعب دور والد لارا، اللورد ريتشارد كروفت، الذي ظهر في سلسلة لعبة الفيديو كعالم آثار وأرستقراطي.

ويُقَال إنَّ هذا الفيلم سوف يركز على لارا وهي تحاول “استكمال بحث والدها وكشف الأسرار القديمة من أجل تطهير سمعته”، حسب تقرير نشرته صحيفة DailyMail عن العمل.

كما نشرت الصحيفة البريطانية صوراً ظهرت فيها يدا أليشيا مربوطةً أثناء التصوير.

ومن المحتمل أن تكون لارا كروفت في هذا المشهد تحاول الهرب من الشرير الرئيسي في الفيلم، الذي يجسده الممثل والتون جوجينز.

ونظراً لأن والتون لم يظهر في أيٍّ من الصور، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشاركاً في هذا المشهد أم لا.

وكان جوجينز سابقاً شخصيته في الفيلم “مشوشة، وغاضبة، ويائسة”، وأضاف أن هناك “أسباباً حقيقية وراء عداوته”، وهي غير متوقعة إلى حدٍّ كبير.

الممثل دانيال وو (بطل مسلسل الأكشن والمغامرات “Into the Badlands“) سيقوم بتجسيد دور لو رن، وهو قبطان سفينة يساعد لارا كروفت طوال رحلتها في البحث عن والدها.

وحددت شركة MGM يوم 16 مارس/آذار 2018 موعداً لإصدار الفيلم الجديد، ليصبح الفيلم الوحيد الذي سيتم إصداره في ذلك التاريخ حتى الآن.

وسيُعرَض الفيلم بعد فيلم شركة والت ديزني Wreck-It Ralph 2 المقرر عرضه يوم 9 مارس/آذار من نفس العام، وقبل فيلم Anubis الذي تنتجه شركة Century Fox، وفيلم Peter Rabbit الذي تنتجه Soney.

الفيلم من إخراج رور أوثاج، وتأليف وسيناريو جنيف روبرتسون دوراي، وإنتاج غراهام كينغ وغاري باربر.