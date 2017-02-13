لافروف: أولويتنا في سوريا هي القضاء على بؤر الإرهاب

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برلين – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن أولويتنا في سوريا هي القضاء على بؤر الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في استخدام منصة أستانا لرصد الامتثال للهدنة والتقدم في طريق الإصلاح السياسي.

وأعرب الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، عن أمل بلاده في تعاون وثيق بمجال مكافحة الإرهاب في سوريا مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، وأن يكون ذلك عملا أكثر فاعلية من عهد أوباما.

وأشار لافروف إلى ضرورة تنسيق كافة الأطراف المشاركة في الحرب ضد الإرهاب في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار تلك الأعمال التي تقوم بها القوات المسلحة السورية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن، في وقت سابق صباح اليوم الإثنين، أن الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تريلسون ستجرى في ألمانيا.