لبنان: إحالة خلية إرهابية من 11 شخصًا إلى القضاء

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بيروت – أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلى القضاء المختص، اليوم الثلاثاء، خلية إرهابية مؤلفة من 11 شخصاً، تم توقيفها في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وترتبط الخلية بالقيادي في جبهة النصرة، أو جبهة فتح الشام حالياً، شادي المولوي الفار إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان، “أن هذه الخلية خططت لإرسال سيارات مفخخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضباط حاليين ومتقاعدين في الجيش اللبناني”.

وبناء على اعترافات أفراد الخلية المذكورة، بحسب البيان “تمت مداهمة أماكن عدة في مدينة طرابلس، وتم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات وحزام ناسف وأجهزة تفجير عن بعد وأسلحة مع ذخائرها من ضمنها مسدس مزود بجهاز كاتم للصوت”.