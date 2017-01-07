لبنان.. تعيينات عسكرية سرية جديدة لقيادات حزب الله

رؤية

بيروت – أكد تقرير لوكالة «النشرة اللبنانية»، أن حزب الله، يشهد منذ فترة حركة تعيينات وتنقلات واسعة، خاصةً بسبب تعاظم خسائره في المناصب القيادية الحساسة في الجهازين العسكري والأمني، مثل مصرع قائد الجناح العسكري السابق مصطفى بدرالدين الذي قتل في سوريا في ظروف غامضة لم تعرف تفاصيلها بعد رغم مرور شهور عدة على مقتله.

ورغم تأكيده التعيينات فإن الحزب يرفض تأكيد هوية القائد العسكري الجديد لميليشيا الحزب.

ويأتي التعيين والتكتم في إطار سياسة الحزب المعروفة والقائمة على كتمان “أسماء كل الشخصيات التي تشغل مناصب أمنية وعسكرية، ولا يُعلن عن هذه الأسماء في العادة قبل اغتيال أو مقتل أصحابها، ودون تحديد المواقع التي كانت تشغلها“.

ومن جهة أخرى ، قام الحزب بتعيين الشيخ نبيل قاووق مسؤولاً عن “جهاز الأمن الوقائي” التابع لمخابرات الحزب.

ويكشف تعيين قاووق على رأس الأمن الوقائي، تنامي الهواجس داخل الحزب من العمليات المعادية، خاصةً أن الجهاز يُشرف على تأمين الشخصيات وكبارالمسؤولين في الحزب، لاسيما قادة الصف الأول منهم، وعلى رأسهم زعيم الحزب نفسه حسن نصرالله،.