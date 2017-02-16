لبنان: خطوة أولى نحو منع الإفلات من العقوبة للمغتصب

رؤية – مي فارس

خطا لبنان خطوة أولى في اتجاه إلغاء مادة من قانون العقوبات مثيرة للجدل تسمح بإفلات المغتصب من العقوبة في حال تزوج من الضحية، مع الغاء لجنة نيابية هذه المادة التي لا يزال على البرلمان المصادقة عليها.

وكانت جمعيات المجتمع المدني رفعت الصوت مراراً ونظمت احتجاجات للمطالبة بالغاء هذه المادة 522 من قانون العقوبات في الفصل المتعلق بـ”الاعتداء على العرض”، وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب “الفحشاء” في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج.

وهي تنص على أنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه”.

وفي إطار الحملات المدنية، أطلقت منظمة “أبعاد” هاشتاغ ما_تلبسونا_٥٢٢، تحت شعار “الأبيض لا يغطّي الاغتصاب”، سعيًا إلى إلغاء المادة المثيرة للجدل.

ولقيت الحملة تعاطفاً كبيراً على مواقع العالم الافتراضي. وتحمس لها فنانون مدوّنون وإعلاميون ومدنيون.

وفي تموز الماضي، تقدم النائب عن كتلة القوات اللبنانية ايلي كيروز، باقتراح قانون الى البرلمان يطالب بإلغاء هذه المادة، وتمت احالته الى لجنة الادارة والعدل النيابية.

وبعد اجتماعات متلاحقة عقدتها، اعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم الاربعاء الغاء المادة 522 وادخال تعديلات على مواد اخرى من قانون العقوبات، لناحية تشديد العقوبات على الانتهاكات التي تطال الفتاة دون الخامسة عشر من عمرها والتي تصل اقصاها الى السجن لمدة سبع سنوات.

ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات منتشرة خصوصا في المناطق الريفية.

وفي تقرير أصدرته في كانون الأول، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “القانون الحالي يسمح باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم +الشرف+ عبر تزويجها مغتصبها”.

ودعت البرلمان اللبناني إلى التصويت لإلغاء هذه المادة، معتبرة أن “حماية الشرف يجب أن تكون عبر ضمان معاقبة المعتدين ونشر سلوكيات اجتماعية تدعم الناجيات من العنف الجنسي بدل وصمهن”.

وفي لبنان البلد الذي يضم 18 طائفة مختلفة، يعود الاختصاص في موضوع الاحوال الشخصية إلى المحاكم الدينية التي تحدد السن القانونية لزواج اتباع الطوائف. وبالنسبة للمسلمين، هذه السن محددة بـ18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و17 عاما لدى الفتيات. اما لدى المسيحيين، فهذه السن تراوح بين 16 و18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و18 عاما لدى الفتيات.