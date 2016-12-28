لجنة تحقيق «محايدة» من الطب الشرعي لفحص الجثث بحلب

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دمشق – تشكل هيئة الطب الشرعية بمدينة حلب، لجنة تحقيق حيادية بخصوص المقابر الجماعية، التي اتهم النظام السوري فصائل المعارضة السورية بالمسؤولية عنها أثناء فترة سيطرتها على الأحياء الشرقية للمدينة.

ووفقا لما نقلت «سكاي نيوز»، طالبت الهيئة، في بيان لها، بالاحتفاظ بالجثث حتى وصول لجنة حيادية، لفحصها وتبيان سبب وفاتها، مؤكدة أن القصف اليومي الذي نفذته القوات الحكومية على المدينة خلال تلك الفترة هو المتسبب بهذه المقابر.

من جانبه، نفى مركز الدفاع المدني، ادعاءات القوات الحكومية بمسؤولية الفصائل العسكرية عن مقبرة جماعية اكتشفت في حي الكلاسة بمدينة حلب، الذي كانت تسيطر عليه الفصائل، قبل تهجير السكان من الأحياء الشرقية للمدينة.

وأكد المركز أن القصف خلال الأسابيع الأخيرة أدى إلى توقف معظم معدات الدفاع المدني وعدم القدرة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

كما أكد على وجود عشرات الجثث حتى اللحظة في حي المشهد والسكري وبستان القصر والزبدية وأحياء عدة في المدينة تحت الأنقاض نتيجة القصف المكثف الذي شهدته وقتها المدينة، وعدم القدرة على انتشال الضحايا.