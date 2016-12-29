لسهرة لا تنسى.. «جيمي فالون» مقدم حفل «جولدن جلوب»

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كاليفورنيا – أعلن مقدم البرامج الشهير جيمي فالون أنه هو مقدم حفل جوائز جولدن جلوب الفنية لعام 2017، المقرر إقامته في التاسع من يناير المقبل.

وغرد فالون الخبر عبر حسابه بموقع قائلا: “متحمس جدا لتقديمي لحفل جوائز (جولدن جلوبز) في يناير، ومتشوق لقضاء وقت مع الصحفيين الأجانب بهوليوود قبل أن يمنعهم دونالد ترامب”.

وأكد أحد المسئولين عن تنظيم حفل توزيع جوائز Golden Globes أن اختيار فالون جاء لجعل السهرة لا تُنسى، وتابع قائلا: “متأكد أنه سيحضر معه على المسرح طاقته الإيجابية وينشرها بين الحاضرين والمشاهدين”.

وأعلنت قناة Dubai One أنها تمكنت من الحصول على حق العرض المباشر للحفل عبر قناتها الغير مشفرة.

