لـ 8 أشهر.. 6 رواد فضاء ينعزلون عن العالم لمحاكاة الحياة على المريخ

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هاواي – بدأ 6 رواد فضاء رحلة لمحاكاة العيش على كوكب المريخ فى هاواى والتى تستمر لمدة ثمانية أشهر ابتداء من يوم 19 يناير، إذ سيعيش الطاقم داخل قبة معزولة كجزء من بعثة “HI-SEAS” وفقا للتقرير الذى نشره موقع “سبيس”.

تعد هذه الرحلة الخامسة لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ، تجهيزا للرحلة الفعلية للكوكب التى ستكلف ناسا مليون دولار لاستكشاف الكوكب الأحمر بالكامل عام 2018.

وسيحاكى على مدى الأشهر الثمانية المقبلة أفراد الطاقم طبيعة الحياة على كوكب المريخ، وسوف تشمل المحاكاة تأخير 20 دقيقة فى الاتصالات، لأنه يستغرق وقتا طويلا لإرسال الرسائل بالسرعة الضوئية من الأرض إلى المريخ، وسيكون لديهم اتصال محدود مع العالم الخارجى كما حدث فى البعثات السابقة، بالاضافة إلى تسليم المياه ستتم كل ستة أسابيع وتزويدهم بالمؤن كل بضعة أشهر.