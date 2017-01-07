لقطات مصورة لزيارة الرئيس الفلبيني لسفينة روسية بمانيلا

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مانيلا – نقلت وسائل إعلام تلفزيونية، لقطات مصورة، أمس الجمعة، من زيارة الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتريتي»، للمدمرة الروسية «الأدميرال تريبورت»، التي ترسو في ميناء العاصمة مانيلا في أول زيارة من نوعها على خلفية العلاقات الدبلوماسية المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقضي «دوتريتي» قرابة الساعة على متن المدمرة والتقي نائب قائد الأسطول الروسي في المحيط الهادي الأدميرال «إدوارد ميخائيلوف» وعددا من مسئولي البحرية الروسية، معبرا عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى دعم التعاون العسكري بين البلدين.

وكانت المدمرة «أدميرال تريبورت» قد وصلت إلى ميناء مانيلا، يوم الثلاثاء الماضي برفقة سفينة الإمداد «بوريس بوتوما»، وكان في استقبالهما نائب قائد البحرية الفلبينية الأدميرال «رونالد جوزيف ميركادو».

وتأتي رحلة القطع البحرية الروسية إلى الفلبين بعد شهر من موافقة، وزير الدفاع الفلبيني «دلفين لورينزانا»، ونائب وزير الدفاع الروسي «أناتولي أنطونوف» على تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين ووضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، التي سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس «دوتيرتي» إلى روسيا في أبريل المقبل.

وتشهد العلاقات الفلبينية الروسية تقاربا متسارعا على خلفية توتر علاقات “مانيلا” مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولي دوتيرتي الرئاسة، وصلت إلى حد تهديده لواشنطن بإلغاء المعاهدة الدفاعية التي تحدد الإطار القانوني للوجود العسكري الأمريكي في الفلبين.

وكان «دوتريتي» قد أصدر تعليمات لوزارة الدفاع «بإعادة صياغة» التدريبات السنوية مع واشنطن والابتعاد عن بحر الصين الجنوبي لإصلاح العلاقات مع الصين.