لقطات مصورة للكنيسة البطرسية المصرية بعد ترميمها

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القاهرة – نشرت الصفحة الرسمية، للقوات المسلحة المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صباح اليوم الأحد، لقطات مصورة، ترصد الكنيسة البطرسية، بعد إنها أعمال الترميم الخاصة بها، وذلك في إطار احتفالات مصر بأعياد الميلاد المجيدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنيسة، بعد تضررها من الأعمال الإرهابية الأخيرة، وفقاً للموعد المحدد.

يذكر أنه وقع انفجار بقاعة الصلاة في الكنيسة بحي العباسية أثناء صلاة قداس يوم الأحد 11 ديسمبر، وأدى الانفجار إلى أضرار مادية كبيرة بالكنيسة، وأسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة العشرات.