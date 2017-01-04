  للأسبوع الثالث.. « Rogue One: A Star Wars Story » يتصدر في أمريكا

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كاليفورنيا – مع الاحتفال بموسم الأعياد، تغير ترتيب الأفلام المتصدرة لشباك التذاكر الأمريكي، وبالرغم من صدور عدد من الأفلام المنتظرة خلال الأسبوعين الماضيين مثل Fences لدينزل واشنطن، وAssassin’s Creed لجستين كورزيل، إلا أن أفلام الرسوم المتحركة تصدرت قائمة الخمس أفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات.

إذ احتل فيلم Fences المركز السادس، وجاء في المركز السابع فيلم La La Land الذي انطلق في عدد محدد من دور العرض، وتراجع فيلم Collateral Beauty حتى وصل إلى المركز العاشر في أسبوع عرضه الثالث ولم تتجاوز إيراداته محليًا 30 مليون دولار.

وجاء ترتيب الأفلام المتصدرة، بحسب الإحصائيات المنشورة على موقع Box Office Mojo كالأتي:

1- Rogue One: A Star Wars Story

للأسبوع الثالث يحتل فيلم Star Wars المركز الأول، ويتصدر القائمة بعد تحقيقه إيرادات الأسبوع الماضي وصلت إلى 49 مليون و539 ألف دولار، فيما تقترب إجمالي إيراداته إلى 425 مليون دولار.

وتدور أحداث الجزء الأول من السلسلة الجديدة قبل أحداث Star Wars: Episode IV – A New Hope، فبعد تأسيس إمبراطورية المجرة، يخطط مجموعة من الثوار تقودهم “فيليستي جونز” للقيام بمهمة بالغة الصعوبة، وهي سرقة المخططات الخاصة بنجمة الموت، وهو السلاح الفتاك الذي تمتلكه الإمبراطورية ذو القدرة التدميرية العالية.

2- Sing

حقق فيلم الرسوم المتحركة في أسبوع عرضه الثاني 42 مليون و820 ألف دولار، وتصل إجمالي إيراداته إلى 166 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول “باستر”، الذي يقرر إعادة الحياة لمسرحه مرة أخرى، عن طريق إقامة مسابقة غناء كي تنقذه من الإفلاس.

3- Passengers

في أسبوع عرضه الثاني حقق فيلم الخيال العلمي 16 مليون دولار، وتقدر إجمالي إيراداته بـ61 مليون و450 ألف دولار.

الفيلم تدور أحداثه حول مركبة فضائية تنقل الآلاف من الناس إلي كوكب بعيد لاستعماره، ولكن تتغير الأحداث حينما يستيقظ الحبيبين جيم وأرورا قبل الموعد المحدد بـ90 عاما، بسبب خلل يحدث في قاعات النوم المخصصة للناس أثناء مرحلة النقل، ويكتشفا أن المركبة الفضائية على وشك الانفجار، ويحاولا إيجاد حل معًا لإنقاذ حياة الجميع.

4- Moana

تراجع فيلم الرسوم المتحركة قليلًا في أسبوع عرضه السادس، وحقق هذا الأسبوع 10 مليون و974 ألف دولار، وتصل إجمالي إيراداته إلى 210 مليون دولار.

وتدور قصته حول الفتاة “موانا”، التي تتمتع بالكثير من الحماس والشغف تجاه البحر إذ أنها الابنة الوحيدة لقائد الملاحين، لذلك حينما تصبح عائلتها بحاجة إلى مساعدتها، تقرر “موانا” الخروج في رحلة ملحمية تواجه من خلالها الأرواح العالقة والآلهة، ويصطحبها في هذا العالم “ماوي”.

5- Why Him?

شغل فيلم الكوميديا المركز الخامس بعد أن تمكن من تحقيق 10 مليون و600 ألف دولار هذا الأسبوع، وتصل إجمالي إيراداته إلى 34 مليون و618 ألف دولار.

تدور القصة حول الأب نيد الذي يتوجه لزيارة ابنته في الجامعة، وهناك يلتقي بحبيبها البليونير لايرد، ويعترض عليه نظرًا لأنه لا يليق بابنته.