للجادين فقط.. إليزابيث الثانية تبحث عن موظف بأجر 30 ألف دولار

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بريطانيا – كشف قصر بكنغهام، المقر الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، عن رغبته في تعيين شخص يقوم بالإشراف على حساب الملكة الشخصي في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مقابل 30 ألف جنيه استرليني في السنة.

وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة «ذي صان» فإن الوظيفة تسمى بـ«خبير الاتصالات الرقمية»، وتهدف لنشر الأخبار الخاصة بـ«نشاط الملكة الاجتماعي ودور العائلة الملكية في حياة المجتمع» على موقعي «تويتر» و«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب» المتخصص بنشر الفيديوهات.

من المعروف أن الملكة نشرت أول تغريداتها على «تويتر» في العام 2014 علقت فيها على حدث افتتاح معرض «عصر المعلومات» في متحف لندن للعلوم.

ويقدر عدد متابعي حساب الملكة إليزابيث الثانية على «تويتر» بأكثر من مليونين و700 ألف شخص.