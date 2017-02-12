للصمت معان وأشكال متعددة في قصص عدي الزعبي

رؤية

ميلانو- صدر حديثا عن دار المتوسّط، المجموعة القصصيّة “الصمت”، للكاتب عدي الزعبي، وفيها يعري أكاذيب كثيرة تحاكُ حول أوضاع السّوريّين ومعاناتهم، ويتقدمها استهلال شعريّ يتأمّل الصّمت وعلاقاته بالكائن الحيّ.

يقول في مفتتح هذا الاستهلال “للصّمتِ معان متعدّدة وأشكال مختلفة/ نصمتُ عندما لا نعرفُ ماذا نقول، ونصمتُ إنْ قيل كلّ ما نريد قوله/ نصمتُ عندما يفهمنا الآخرون، ونصمتُ إن لم يفهمنا أحد…”.

كأنّ الصّمت هو الدّليل الذي نحتاجه لنتأكّد من أنّنا لا نزال أحياء. نتأثّر بعمق، نتفاعل مع الجمال والشّرّ اللذين يحيطان بنا والحيرة والشّوق اللذين يصهدان دواخلنا. وهذا هو حال شخصيّات المجموعة أو جلّها. تصمتُ كلّ منها على نحو مختلف وفي سياقات متباينة، بعضها خوفا أو حرجا وبعضها سخطا أو “تعبا وحيرة”، وفقا لصحيفة «العرب».

“تجوّلنا بصمت لساعة أو نحو السّاعة”، من قصة “المتنكّرون”، “تأتي ندى وتجلس في حضن سمر بصمت”، من قصة “قطعة البرتقال الأخيرة”، “تبدو تمارى كمن يحاول قول شيء لا يقال. تنهي المحادثة…” من “بقعة الدّبق، “أجد صعوبة في التّواصل مع الآخرين، كلّ الآخرين، تهمس كارن/ أحيانا أجد من السّهل أن أتواصل مع البعض دون كلام، أحيانا معك”، من قصة “الوحيدان” التي نجد فيها أيضا “تصمت للحظات. أحاول أن أقول شيئا/ لا داعي لقول ما لا يقال”.

تصمتُ شخصيّات الزعبي ويصمتُ هو معها، إذْ يحضر اسم المؤلّف باعتباره اسم الشّخصيّة السّاردة مرّات عديدة في الكتاب، لأنّ الصّمت هو البقعة الوحيدة المتبقّية لمن يقاوم الموت، من تعلو تجربته في التّشرّد خارج وطنه وخسرانه لأهله وأصدقائه ومصيره فوق قدرته على التكلّم والقول.

في معظم القصص ينزع السّارد إلى مزج قصّتين متوازيتين ومتداخلتين في آن واحد. عادة ما تستندُ واحدةٌ منهما إلى عينه المتفحّصة الشّبيهة بكاميرا تلتقطُ العلامات، كما هي ضمن ترافلينغْ ذي إيقاع بطيء.

وتترك لرمزيّة هذه العلامات أن تلقي بظلالها ودلالاتها الحافّة في القصّة الأولى التي تتدفق غالبا في حوارات هيمنت عليها لهجة السّوري سواء كان في بيروت، تركيا أو لندن، ثمّ يستمرّ الكاتب في المضيّ من حكاية إلى أخرى في الاتّجاهين مستخدما الاسترجاع والحوار الباطنيّ… إنّها عينٌ صامتةٌ. تنسخُ المرئيّ بدقّة في الوصف تدّعي مسافة ما، لكنّها تهرّب رؤاها مثل لاجئين بشكل موارب وخافت.