للمرة الأولى منذ نوفمبر.. الدولار دون 16.50 جنيه مصري

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القاهرة – واصل الجنيه موجة الصعود أمام الدولار في بنوك مصر لتصل مكاسبه إلى نحو 13% منذ أواخر يناير وسط حالة ركود في النشاط التجاري وهرولة الأفراد لبيع ما بحوزتهم من دولارات للبنوك تحسبا لمزيد من الهبوط فيه.

وساهم في دعم الجنيه تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر.

وكان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات، اليوم الثلاثاء، نحو 16.50 جنيه للدولار في بعض البنوك.

وعزا أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية الارتفاع في سعر الجنيه مقابل الدولار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ووجود تدفقات نقدية حقيقية في القطاع المصرفي، حسبما أفادت فضائية “سي إن بي سي عربية”.

وأضاف كوجك “الربع الأخير (من 2016) هو أول ربع نرى فيه ارتفاعا (في تحويلات المصريين في الخارج) من ستة أرباع سابقة… وارداتنا من السلع المعمرة انخفضت ما بين 30 و 40% الفترة الماضية ومدخلات الانتاج تراجعت ما بين اثنين وثلاثة بالمئة مقارنة مع 15 بالمئة قبل ذلك”.

وزادت الصادرات المصرية 8.65% في 2016 إلى 20.285 مليار دولار وانخفضت الواردات 10.56 بالمئة إلى 62.925 مليار دولار وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 42.640 مليار دولار.

وأرجع حسين رفاعي عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي بالبلاد- ارتفاع الجنيه إلى “تراجع الطلب على الدولار من المستوردين وزيادة الاحتياطي النقدي من الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك نتيجة بيع الأفراد للعملة الصعبة وتحسن المؤشرات الاقتصادية.”

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.8% في الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015، وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت “وكالة أنباء الشرق الأوسط، أ ش أ” الليلة الماضية عن مصدر بالبنك المركزي المصري لم تكشف عن اسمه قوله إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر.

وقال عدد من العاملين في البنوك المصرية إن فروعهم تشهد ازدحاما بالعملاء الراغبين في بيع الدولار منذ الاسبوع الماضي وحتى الآن.

وقال متعامل في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة في مصر “هناك حالة من الذعر لدى مكتنزي الدولار في مصر ولذا رأينا تزاحمهم الكبير في فروع البنوك للتخلص منه بعد التصريحات الأخيرة من بعض المسؤولين بزيادة التدفقات الدولارية للبلاد منذ تحرير سعر الصرف.”

وازدحمت البنوك في مصر بالمواطنين الراغبين في بيع العملة الأجنبية بعد أيام من تصريحات رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي في نهاية يناير للحديث عن الزيادة الكبيرة في التدفقات النقدية من الدولار في البنوك وعن زيادة تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب بقوة في أذون الخزانة.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال “البنوك أصبحت غير ملزمة بعرض أسعار مرتفعة للدولار لجذب العملاء. هناك تحسن في السيولة وفي تحويلات المصريين في الخارج. السوق الموازية أصبحت محدودة وشبه منعدمة.”

وأضافت “هناك حالة من إعادة هيكلة نمط الاستهلاك في مصر بعد عدد من الصدمات المتتالية التي تعرض لها المصريون اثر تحرير سعر الصرف.”