للمرة السادسة.. «ليفاندوفسكي» لاعب العام في بولندا

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وارسو – اختير روبرت ليفاندوفسكي -مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني- لاعب العام في 2016 للسنة السادسة على التوالي في بلاده بولندا.

ووفقًا لوكالة الأنباء «الألمانية» كتب ليفاندوفسكي على تويتر أمس الإثنين: «كما هو الحال دائمًا، فإن هذا اللقب يعني لي الكثير جداً».

وأعلن نادي بايرن ميونيخ أن ليفاندوفسكي تغلب في التصويت على كميل جليك وغرزيغورز كريتشوفياك واركاديوس ميليك ومايكل بازدان.

وتابع ليفاندوفسكي (28 عامًا): «هذا شرف عظيم بالنسبة لي».

يذكر أن ليفاندوفسكي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين في الدوري الألماني بعد بيير إمريك اوباميانج مهاجم دورتموند، برصيد 15 هدفًا.

من جانبه، قال كارلو انشيولتي مدرب النادي البافاري إن ليفاندوفسكي «يؤدي أداء رائعًا».