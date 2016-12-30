لليوم الثالث.. ارتباك حركة الطيران بين مصر والخليج

رؤية

القاهرة – استمرت حالة الارتباك في حركة الطيران بين مصر ودول الخليج العربي، اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي بسبب تعرض عدد من دول الخليج لموجة من سوء الأحوال الجوية ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية في معظم مطاراتها.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن شركات الطيران العاملة بين مطار القاهرة ومطارات الخليج وهي مصر للطيران وطيران الاتحاد الإماراتية والخليج والقطرية والعربية للطيران اضطرت إلى تأخير دخول ركاب رحلاتها إلى صالات السفر خاصة المتجهة إلى دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والبحرين والدوحة لحين تحسن الأحوال الجوية ، وفقا لـ«صدى البلد».

وأشارت إلى أن عشرات ركاب، وخاصة ركاب رحلات الشارقة اضطروا للانتظار أكثر من 12 ساعة بالمطار لحين تحسن الأحوال الجوية حيث تعرضت مطارات الخليج العربى لموجات من الضباب الكثيف أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى أدنى معدلاتها.