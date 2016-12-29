لليوم الثاني.. ارتباك حركة الطيران بين مصر والخليج

رؤية

القاهرة – أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة اليوم الخميس استمرار ارتباك حركة الطيران بين مصر ودول الخليج لليوم الثانى على التوالى، حيث تم دمج بعض الرحلات وتأخر أخرى لفترات وصلت إلى 12 ساعة بسبب تعرض الخليج لأحوال جوية سيئة.

وقالت المصادر: اضطرت شركة مصر للطيران لدمج عدد من رحلاتها الليلية مع الرحلات الصباحية لحين تحسن الأحوال الجوية فى مطارات دبى والشارقة وأبوظبى وفى بعض الأوقات مطار الدوحة حيث تتعرض المنطقة لموجات من الضباب الكثيف الذى أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية كما تأخرت رحلات لطيران العربية والإماراتية وطيران الاتحاد والخليج والمتجهة إلى مدن الشارقة ودبى وأبوظبى والبحرين لفترات متفاوتة مابين ساعتين و11 ساعة ، حسبما ذكر «صدى البلد».