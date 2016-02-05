لماذا يصوت مسلمو أمريكا لدونالد ترامب؟

كتبت – رقية كامل

منذ بداية السباق الرئاسي، وعد دونالد ترامب المرشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 ،إنه سيفوز بالنصيب الأكبر من أصوات الأقلية في تحدي للتاريخ الأمريكي، فعلي مدار التاريخ لم يفز أي شخص من الحزب الجمهوري بأكثر من 17% من أصوات الناخبين الأميركيين من أصول أفريقية، ومن المتوقع أن تكون بالطبع نسبة المصوتين الأمريكيين من أصول لاتينية أسوأ لترامب، خاصة بعد تصريحاته العنصرية، أما عن المسلمين فبعد أن إقترح دونالد منعهم من دخول أمريكا، و منع حتي المسلمين الحاملين للجنسية الأمريكية ممن يسافرون كثيرا للخارج، يصبح من الغريب جدا أن تجد دونالد ترامب في المركز الثالث في السباق الأمريكي، وأن تجد ايضا إحصائيات تثبت إن 7.5% من مسلمي أمريكا الممثلين في 2% من الشعب الأمريكي بأكمله، يؤيدون ترامب، حتي وإن كان بالمقارنة لنسبة هيلاري كلينتون 52% وبيرني ساندرز 22% .

أكبر تنوع عرقي عرفته أمريكا

حسب إحصائيات” كير” (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية) بين 2014 و 2016 كان 24% من إهتمام المسلمين هو الأقتصاد و 15 % التصدي للإسلاموفوبيا .

وفي 2016 إختلفت النسب وأصبح الأهتمام الأكبر للمسلمين هو التصدي للإسلاموفوبيا بنسبة 30% فيما بقيت النسبة الأولي كما هي، الإحصائية تمت في الولايات التي بها أكبر عدد من المسلمين مثل ولايات “فلوريدا ونيويورك وكاليفورنيا وفيرجينيا”.

يقول روبارت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في منظمة كير، إن هذه النسبة تغيرت بسبب العدد الهائل لإنتهاكات المساجد في السنة الماضية، ويكمل :

” المسلمون في أمريكا هم أكثر أقلية متنوعة عرقيا في البلاد، 30% منهم يصنفون أنفسهم من العرق الأبيض و 23% من العرق الأسود ، 21% اسيوين،6% لاتينيين و 19% اعراق مختلفة.

ويوجد عدد كبير من المسلمين مؤيدين للحزب الجمهوري، وولائهم للحزب يجعلهم يؤيدون المتنافسين الأفضل به، وهم في هذة الحالة دونالد ترامب وتيد كروز”

المسلمون و الحزب الجمهوري

في الفترة ما قبل سنة 2000 كانوا مسلمي أمريكا يصوتون بدون قاعدة موحدة مبنية علي الهوية الدينية المشتركة، وفاز وقتها جورج بوش(الحزب الجمهوري) بأغلبية أصوات المسلمين، وبعد أحداث سبتمبر تغير الأمر وتحولت معظم أصوات المسلمين للحزب الديمقراطي بقاعدة موحدة رافضة للحروب في الشرق الأوسط.

ومنذ إنتخابات جورج بوش في 2000 الحزب الجمهوري أصبح متشددا بشكل متزايد في خطابه حول الإسلام، ورغم هذا في الوقت الذي يتواصل فيه كريس كريستي مع المسلمين في نيوجيرسي بشكل جيد، ويهاجم فيه جيب بوش دونالد ترامب علي تصريحاته ضد المسلمين مازال ترامب يسبقهم بأغلبية اصوات المسلمين الجمهوريين فأتي مثلا جيب بوش بعد ترامب بنسبة 2% فقط من اصوات المسلمين .

تعتقد صبا احمد مؤسسة «الحزب الجمهوري المسلم» إن شعبية دونالد ترامب ترجع لكونه رجل أعمال من الممكن أن يعدل بعض الأمور الإقتصادية، وتؤكد إن ترامب عمل مع المسلمين طوال حياته وله الكثير من الأملاك والأعمال في الشرق الأوسط، وبالرغم من تصريحاته المناهضة للأسلام إلا إنه يعلم إننا أشخاص طيبين، وإن مؤيدين الحزب الجمهوري ولائهم للحزب أولا وأخيرا، وتؤكد انها تعلم جيدا إن اصوات المسلمين في غاية الأهمية، وإنها تأمل في أن تري ترامب في بعض المساجد في الولايات الكبيرة كجزء من حملته.

علي النحو الأخر قال المتحدث الرسمي لمجلس العلاقات الأميركية الاسلامية “ابراهيم هوبر”، إنه تعجب من تأييد بعض المسلمين لترامب حتي لو كانت نسبة 7% مقارنة بالمرشحين الأخريين تعتبر ضئيلة، ولكن ترامب إسمه منتشر كرجل

اعمال ناجح ومتواجد في الإعلام طوال الوقت، ويسخر قائلا انه علي كل حال اذا سألت في إحصائية أي سؤال سخيف من نوعية هل القمر مصنوع من الجبن ستجد 7% من المصوتين يجيبون بنعم.

وفي النهاية، دونالد ترامب كأي مرشح لديه قاعدة شعبية من الجمهوريين، والمسلمين الجمهوريين بعيدا عن أي عرق أو دين يؤيدون طرحه الخاص كجمهوري ضد حقوق المثليين مثل أغلبية المسلمين، هذ بجانب تصريحاته الأقتصادية التي تخفف من الضرائب وتمثل طرح جديد، وهو ما يجعلهم قادرين علي تخطي تصريحاته العنصريه التي تفوح بالإسلاموفوبيا.