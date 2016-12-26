لمزاج متألق.. دعي منزلك يتكلم بلغة الألوان

رؤية

نواجه في حياتنا الكثير من الضغوط بشكل يومي، والتي تؤثر على مزاجنا واستمتاعنا، قد لا نملك الوقت للخروج في نزهة أو التسوق للتنفيس عن هذه الضغوط، وحتى هذه الطرق أصبحت تقليدية ولا تحقق نتائج مثمرة في أوقات كثيرة..

لكن وبحسب تقارير عديدة، يمكن للألوان أن تساعدك في التخلص من الضغوط، وخلق حالة من البهجة لتحسين مزاج كل من في المنزل.

والألوان محفز للطاقة، وتمتلك أكثر من لغة، فالألوان النارية تدفعك للحماس وتجعلك أكثر حيوية، بينما تمنحك الألوان الهادئة الاسترخاء والهدوء.

وتشير الأبحاث إلى أن الألوان لها تأثير مباشر على مزاجك ومستوى الإجهاد لديك، والعلاج بالألوان معروف باسم الأضواء الملونة ويستخدم اللون لزراعة الطاقة فى الجسم، وكان علاجا شعبيا لفترة طويلة يعود استخدامه إلى الحضارات القديمة بمصر والهند والصين، وسواء كان اللون فى منزلك أو مكتبك أو الملابس الخاصة بك بالكمبيوتر، فهذا له تأثير على مزاجك وإنتاجيتك .

وإليكم بعض النصائح لاستخدام الألوان فى تغيير المزاج :

طلاء غرفة النوم بألوان باردة تساعد على الهدوء والاسترخاء .

استخدام اكسسورات ملونة بمنزلك.

إضافة إضاءة إضافية بالمنزل..

نشر الزهور الملونة والطازجة بالمنزل .

تناول الأغذية الملونة والغنية بالخضروات والفاكهة .

ارتداء ملابس ملونة بألوان تمنحك الطاقة اللازمة عند الذهاب للعمل أو الدراسة مثل الألوان الساخنة من حمراء وبرتقالى وسوداء، والألوان الباردة التى توحى بالهدوء والسلام للنوم مثل الألوان الباردة من بيضاء ورمادى وزرقاء .