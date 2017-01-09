ليبيا ترحل 17 مصريًا لاتهامهم بالتسلل والهجرة غير الشرعية إلى أراضيها

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طرابلس – قامت السلطات الليبية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بترحيل ١٧مصريا، مساء الاثنين، بمعرفة قواتها متوجهة بهم لمنفذ مساعد البرى الليبى الحدودي مع مصر.

وكان أمجد الورفلي، الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقي توكرة والمقرون بشرق ليبيا ، صرح بأن تم ترحيل 17 مهاجرا غير شرعيًا ينتمون إلى الجنسية المصرية ليل الاثنين إلى منفذ مساعد البري، وتسليمهم لسلطات بلادهم.

وأضاف «الورفلي» أن من بين المرحلين هناك اثنان من المصابين بالأمراض المعدية، منوهاً إلى أنه تم إبلاغ سلطات بلادهم بإصابتهم لأخذ الحيطة والحذر، وفقا لـ«المصري اليوم».