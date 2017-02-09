ليبيا.. قتلى وجرحى جراء قصف مقر للقاعدة جنوب سرت

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طرابلس – قتل مسلحان، وأصيب 14 آخرون، في قصف جوي للجيش الوطني الليبي على قاعدة الجفرة الجوية العسكرية جنوبي سرت، صباح الخميس، حسبما أفادت مصادر «سكاي نيوز عربية».

ويسيطر على القاعدة مسلحون في ما يعرف باسم “سرايا الدفاع عن بنغازي” و”مجلس ﺷﻮﺭى ثوار بنغازي”، وهما جماعتان تابعتان لتنظيم القاعدة.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي غارتين جويتين على مخازن داخل قاعدة الجفرة، بعد معلومات عن “نوايا للتحرك في عمليات ضد أمن البلاد” بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري لـ”سكاي نيوز عربية”.

وفي يناير الماضي استهدفت غارة جوية للجيش الليبي طائرة شحن عسكرية، تحمل مساعدات لمسلحي القاعدة، أثناء هبوطها داخل قاعدة الجفرة قادمة من مدينة مصراتة، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم المتحدث باسم المجلس العسكري لمصراتة إبراهيم بيت المال.

يذكر أنه في 19 من يناير الماضي، نفذت غارة جوية أميركية على منطقة القرزة، التي تبعد نحو 45 كيلومترا جنوبي سرت، فقتلت العشرات من تنظيم “داعش” في البلدة الواقعة بين الجفرة وسرت.