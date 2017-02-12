ليبيا: مقتل ثلاثة من «كتائب مصراتة» في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

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طرابلس – لقي ثلاثة عناصر تابعين لكتائب مدينة مصراتة “حكومة الانقاذ” الليبية، مصرعهم وأصيب آخرون، جراء اشتباكات بمنطقة وادي الربيع في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر أمني مطلع , فى تصريحات مساء السبت, لبوابة “أفريقيا” الإخبارية , مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين, جراء مواجهات عنيفة بواسطة الأسلحة الثقيلة والدبابات فى منطقة وادي الربيع بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني ويمثلها ما تعرف كتائب طرابلس والتى يترأسها هيثم التاجوري بتحالف مع قوة الردع المشتركة والردع بقيادة عبدالغني الككلي, فيما فى الجبهة الثانية المضادة تتمثل فى قوة وكتائب “حكومة الإنقاذ” متمثلة فى كتيبة المرسي وكتائب اخري متحالفة معها قادمة من عدة مناطق أخري أعلن عدد منها تبعيته للحرس الرئاسي مؤخرا، وفقًا لما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط».