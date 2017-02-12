«ليدي جاجا» تنتهي خلال دقيقتين في لندن

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لندن – بعد النجاح الساحق الذي حققته في حفل السوبر بول Super Bowl الأسبوع الفائت، عادت النجمة العالمية ليدي جاجا إلى مجدها، واستعادت مكانتها بين نجوم هوليوود.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستغني جاجا في المملكة المتحدة، الأمر الذي قوبل بطلب غير عادي، حيث أنّ تذاكر الجولة قد اختفت من موقع Ticketmaster في غضون ثوان، ففي أقل من دقيقتين تم بيع كلّ التذاكر، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وتستمر جولتها المقبلة من 1 أغسطس ابتداءً من كندا، إلى 14 ديسمبر، حيث تنتهي بمدينة سالت ليك الأمريكية، في حين ستكون في لندن بتاريخ 3 أكتوبر، وبين ذلك في كلّ من برمنغهام ومانشستر.

وعلق المعجبون على تويتر كيف أنّ الكثيرين فقدوا فرصة الحصول على التذاكر، بحيث أنّ بعضهم بمجرّد أن دخل الموقع للشراء وجد أن الأمر قد انتهى بما لا يصدق…

وهناك وعود بتوفير مواعيد أخرى لحفلات يتم الحجز لها، لتعويض الذين فاتتهم الفرصة.