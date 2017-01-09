ليفربول يتعادل.. وتشيلسي يفوز في كأس الاتحاد

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لندن – فرض فريق بليموث -المنافس في دوري الدرجة الرابعة- دفاعًا قويًا واستطاع أن يتعادل سلبيًا مع أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الأحد.

ومع خوض ليفربول مباراة ضد ساوثامبتون في الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الأربعاء أجرى المدرب يورغن كلوب عشرة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع سندرلاند الاثنين الماضي وأشرك خمسة لاعبين شبان.

واحتاج توتنهام هوتسبير الفائز باللقب ثماني مرات إلى وقت طويل لكسر صمود أستون فيلا قبل أن يفوز 2-صفر ولم يواجه تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز صعوبات في الفوز 4-1 على بيتربره يونايتد رغم النقص العددي بعد طرد جون تيري.

كما فاز ميدلسبره بعشرة لاعبين أيضا 3-صفر على شيفيلد وينزداي.

ودافع بليموث بقوة ليجبر منافسه على خوض مباراة إعادة. وشارك غو غوميز في دفاع ليفربول بعد غياب نحو 15 شهرا بسبب الإصابة.

وأهدر شيي أوغو (19 عاما) فرصة من مدى قريب لليفربول قبل أن يتصدى لوك مكورميك حارس بليموث لفرصة من بن وودبرن (17 عاما) الذي أصبح أصغر لاعب يحرز هدفا لليفربول في وقت سابق من الموسم الحالي.

وسجل بيدرو لاعب إسبانيا هدفين في فوز تشيلسي على بيتربره.

ومنح اللاعب الإسباني تشيلسي التقدم في الدقيقة 18 كما سجل تشيلسي بواسطة ميشي باتشواي وويليان.

وبعدها طرد تيري -الذي كان يشارك أساسيا للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي- بعدما أسقط لي أنغول ومنعه من فرصة خطيرة ولكن بيدرو سجل هدفه الثاني بعدما قلص توم نيكولز الفارق.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن فريقه ربما يقدم استئنافا ضد طرد تيري.

ولم يستطع توتنهام – الذي أجرى تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية – هز شباك أستون فيلا قبل ظهور ديلي آلي لاعب إنجلترا كبديل في آخر نصف ساعة.

وساعد آلي زميله البديل الفرنسي جورج كيفن نكودو في صنع الهدف الأول لبن ديفيز في الدقيقة 71 وهو هدفه الأول مع الفريق.

وضاعف سون هيونغ مين النتيجة قبل عشر دقائق من النهاية.

وطرد دانييل أيالا لاعب ميدلسبره في مواجهة وينزداي المنافس في دوري الدرجة الثانية والذي عانى أيضا من نقص عددي.

وتقدم ميدلسبره من ركلة حرة سجلها القائد غرانت ليدبيتر بينما أحرز ألفارو نغريدو الهدف الثاني مستغلا خطأ من حارس المرمى وزاد مارتن دي رون حصيلة الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتأهل فولهام إلى الدور الرابع للبطولة بفوزه 2-1 على كارديف سيتي في مواجهة بين فريقين من الدرجة الثاني.

وسجل رايان سيسينيون البالغ عمره 16 عاما هدف الفوز ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين هزوا الشباك في تاريخ البطولة.