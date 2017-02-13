مؤشرات الأسهم الأمريكية تقفز لمستويات تاريخية

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نيويورك – ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مدعومة بمكاسب في شتى القطاعات مع تجدد المراهنات على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد توقف وجيز.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 63.13 نقطة بما يعادل 0.31% ليصل إلى 20332.5 نقطة، بحسب فضائية “سي إن بي سي عربية”.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.79 نقطة أو 0.25% مسجلا 2321.89 نقطة. يذكر أن القيمة السوقية للمؤشر وصلت إلى 20 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 17.99 نقطة أو 0.31% إلى 5752.11 نقطة.