مؤيد لطالبان «يَهِب» طفله للتنظيم

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كابول – نقلت وسائل الإعلام الأفغانية، اليوم الإثنين، قصة طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة، استسلم للسلطات قبل تنفيذه هجوماً انتحارياً ضد قوات الأمن في منطقة شاجون التابعة لإقليم زابل في هلمند، بعد أن “وهبه” والده لطالبان ليفجر نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية «خاما»، أن الطفل نبيه الله، الذي لم يتجاوز عمره 12 سنةً، قال إن والده المؤيد لطالبان، كان يُجبره في السابق على جمع المعلومات عن النقاط الأمنية، وانتشار العسكريين الأفغان في المنطقة، ولكنه قرر في الفترة الأخيرة أن يُهديه لطالبان لتنفيذ هجوم انتحاري، ضد نقطة أمنية.

وأوردت الوكالة نقلاً عن سلطات المنطقة، أنها لن تتخذ إجراءات قانونية قاسية ضد الطفل، ولكن ستبذل جهدها على إعادة الطفل إلى حضن والدته، بعد إنقاذ العائلة من سطوة الوالد.